Jalisco busca inversión extranjera en Asia y UE

Guadalajara, Jal. En medio de la incertidumbre generada por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Jalisco apuesta por diversificar el origen de la Inversión Extranjera Directa (IED) y fortalecer sus vínculos con Asia y la Unión Europea para mantener el dinamismo en la llegada de nuevos capitales.

A su regreso de una gira de promoción por Taiwán y Países Bajos, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), Cindy Blanco, comentó a El Economista que la entidad mantiene un pipeline de 35 proyectos de inversión en diferentes etapas de negociación, y provenientes de diversos sectores productivos.

La funcionaria explicó que, si bien la revisión del T-MEC genera expectativas entre inversionistas extranjeros interesados en conocer las condiciones del acuerdo comercial, este factor no ha detenido las conversaciones para concretar nuevos proyectos en la entidad.

“Una vez que el tema del T-MEC esté resuelto, nos va a permitir quitar esa distracción y enfocarnos en los temas que para los inversionistas realmente son vitales: energía, agua, talento y logística”, afirmó Blanco Ochoa.

Estrategia

La estrategia estatal contempla realizar giras de atracción de inversión y promoción de exportaciones de manera trimestral. Tras visitar Japón y Corea del Sur en marzo pasado, la funcionaria visitó hace unos días Taiwán y Países Bajos, mercados que considera prioritarios para la llegada de nuevos proyectos.

Blanco Ochoa destacó que existe una oportunidad relevante para Jalisco en industrias vinculadas a semiconductores, inteligencia artificial, centros de datos e infraestructura tecnológica, sectores donde el estado ya cuenta con empresas globales instaladas y una base de talento especializado.

Señaló que compañías como Flex, Foxconn, Jabil y Sanmina continúan expandiendo operaciones en la entidad, lo que confirma el posicionamiento de Jalisco como uno de los principales polos tecnológicos y manufactureros del país.

En este contexto, la expectativa de captación de IED para 2026 se ubica entre 1,200 y 1,500 millones de dólares. Durante el primer trimestre del año, Jalisco logró colocarse entre las cinco entidades con mayor recepción de Inversión Extranjera Directa en México.

Diversificación

No obstante, la titular de Sedeco expresó que la estrategia de promoción busca reducir la dependencia del sector electrónico, considerado uno de los más expuestos a eventuales cambios en las reglas comerciales de Norteamérica.

“Estamos buscando diversificar la atracción de inversión para no quedarnos únicamente en el sector electrónico”, comentó la funcionaria, y adelantó que una de las oportunidades más avanzadas identificadas durante su visita a Países Bajos corresponde al sector agroindustrial.

La funcionaria indicó que el gobierno estatal mantiene conversaciones activas con potenciales inversionistas, ha enviado paquetes de incentivos y espera la visita de directivos de empresas internacionales durante los próximos meses para avanzar en la materialización de proyectos.

Mercados prioritarios

Como parte de su estrategia de diversificación, Jalisco ha definido a Japón, Corea del Sur y Taiwán como mercados prioritarios para la atracción de inversiones. Asimismo, busca aprovechar las oportunidades derivadas de la modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea para fortalecer tanto la captación de capitales como las exportaciones.

"Le estamos dando un peso importante a la región de Asia; principalmente Japón, Corea y Taiwán. En China, creo que hay que ver en qué sectores sí y en cuáles no, porque hay ciertos sectores que pudieran ser sensibles en este momento; sin embargo, hay empresas que se han acercado en temas de energías limpias y otros sectores que no son críticos", puntualizó.