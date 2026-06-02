Desconfianza impide que se denuncie la extorsión en Quintana Roo: Coparmex

Cancún, QRoo.- Nueve de cada 10 delitos de extorsión en Quintana Roo no se denuncian por miedo, desconfianza en las autoridades o la percepción de que interponer una demanda no tendrá consecuencias.

Así se desprende del Monitor de Seguridad que presentó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) basado en cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

María Jovita Portillo Navarro, presidenta del organismo en Cancún, reconoció que si bien hay coordinación con las autoridades para el combate a este delito, sigue sin haber confianza para denunciarlo, por lo que, más allá de la estadística oficial, la extorsión sigue golpeando al sector empresarial en Cancún.

“El temor a denunciar sigue siendo un factor clave”, aseguró.

Portillo Navarro indicó que este delito impacta a todos los niveles, desde grandes empresas hasta micro y pequeños negocios, e incluso al comercio informal.

La extorsión a empresas en Quintana Roo ha escalado, posicionando al estado en el top 10 nacional con una tasa de 2.4 víctimas por cada 100,000 habitantes. La encuesta Data Coparmex de 2025 reveló desde entonces que la entidad se encuentra hasta 30 puntos porcentuales por arriba de la media nacional en problemas reportados por los socios.

El sindicato patronal reporta un incremento cercano al 18% anual en delitos como llamadas de extorsión y cobro de derecho de piso a sus agremiados. De estos, el 68.8% son vía telefónica y el 31.2% involucran cobros presenciales. El sindicato patronal reporta un incremento cercano al 18% anual en delitos como llamadas de extorsión y cobro de derecho de piso a sus agremiados. De estos, el 68.8% son vía telefónica y el 31.2% involucran cobros presenciales.

Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables, lo que ha generado que los negocios destinen hasta un 20% adicional de su presupuesto para seguridad.

Portillo Navarro ha advertido que el mayor freno para el sector es la inseguridad y la incertidumbre, ante lo cual la Coparmex ha establecido líneas directas con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana en Benito Juárez y promueve mesas de trabajo.