¿Consolida la Presidenta su liderazgo?

Algunos morenistas afirman que, aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum sabe que su actitud agresiva ante las injerencias estadunidenses tensa la relación bilateral, insistirá, pues su objetivo es consolidar su liderazgo.

Eso explicaría que circulen versiones de grupos lopezobradoristas que hablan de un deslinde, pues aseguran que, al aumentar la agresividad, la Presidenta ha ignorado supuesto consejo del expresidente de mantener el respeto y evitar confrontaciones abiertas.

Contribuyamos con una hipótesis al desconcierto que provoca la agresiva narrativa presidencial contra grupos de ultraderecha de Estados Unidos y, dejando suelta a la loca de la casa, la imaginación, preguntemos: ¿Y si en la relación bilateral ha empezado a prevalecer la doctrina de los valores entendidos?

SHCP: déficit fiscal, manejable

A las inquietudes por el déficit fiscal de las finanzas del Gobierno de la República, ha respondido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con prolija explicación de cómo lo han reducido a niveles que lo hacen manejable.

La información incluyó opiniones académicas que afirman que, después de todo las calificadoras no esperan cambios drásticos, sino el inicio de un proceso que demuestre que la SHCP es capaz de reducir el gasto y elevar ingresos.

Así, con la información de que entre enero y abril de este año se registró un déficit ligeramente menor que el de 2025, la SHCP da dos noticias, una buena y una mala; la buena es que hay menos déficit, la mala que persistirá la sequía presupuestal.

El futuro de Mexicana de Aviación

De acuerdo a los planes originales para la aerolínea Mexicana de Gobierno, de propiedad gubernamental, a las cinco aeronaves con que inició operaciones, se sumarán las 7 aeronaves adquiridas en 2026 y cumplirán en 2027 la meta de tener una flota de 20.

Si los planes originales se cumplen, la aerolínea gubernamental podrá dar servicio eficiente en rutas que no son atendidas por las otras empresas nacionales y, con previsión castrense, el general Leobardo Ávila Bojórquez, director desde 2023, elaboró un plan de negocios para hacerla rentable.

Se planea conectar por vía aérea a ciudades importantes, desatendidas por las aerolíneas comerciales y, quizá el año próximo ya no necesitará recursos presupuestales, claro siempre y cuando el Gobierno de la República no limite la posibilidad de rentabilidad con criterios ideológicos de “conectividad social”.

NOTAS EN REMOLINO

Alguien tomó nota que cuando la jueza Katherine Polk Failla concedió 60 días a la defensa del dar 60 días a la defensa del general Gerardo Mérida Sánchez para analizar las evidencias presentadas por la fiscalía, dijo que “hay muchos acusados y las pruebas están llegando en olas … La información oficial de que las tarifas de los autobuses de transporte carretero de pasajeros son demasiado elevadas, parece anunciar una ofensiva oficial en su contra … La mañanera declaración que informó a la CNTE que para satisfacer algunas de sus demandas no hay dinero, parece indicar que ya negocia el Gobierno el monto a pagar por el rescate del Centro Histórico de CDMX … La desinformación sobre presunta vinculación con el crimen del fallecido exgobernador jalisciense Enrique Álvarez del Castillo parece originarse en fuentes de la DEA que no perdonan que durante su mandato asesinaron a su agente Enrique “Kiki” Camarena en 1985 … El periodista, dramaturgo y escritor húngaro Sándor Márai legó este diálogo en algunas de sus novelas: “La realidad no es lo mismo que la verdad –dijo el general-, la realidad son sólo detalles” …