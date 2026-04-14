No hay ninguna razón para que el kilo de jitomate se venda a 80 pesos en Walmart: Sheinbaum

Tras el aumento de 126% que registró el precio del jitomate en marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no es posible que el kilo de este alimento se venda hasta en 80 pesos en las cadenas de tiendas Walmart.

“No hay ninguna razón para que suba el precio de la tortilla, ni de otros productos, ¿cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas del ISSSTE esté a 20 pesos y en Walmart esté a 80?. Algo raro hay, porque en todo caso en todos lados debería estar alto”, señaló la mandataria.

En su conferencia matutina añadió que ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir precios.

“Y si hay alguna situación en la que subió el precio de un producto, por ejemplo, heladas en el estado de Florida, que disminuye la producción de jitomate a nivel mundial y, por lo tanto, hay un aumento del precio, se atiende con los productores, se atiende con los comercializadores, para ver de qué manera se baja”, expuso.

La mandataria dijo que se va a hacer todo lo necesario para que no haya inflación. Esta semana, el jueves, tendrá una reunión del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que incluye a productores, comercializadores y tiendas de autoservicio para ver el tema.

De acuerdo con Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base, actualmente, el sector agrícola está enfrentando diversos retos, tales como: 1) el combate contra la inseguridad, 2) la falta de apoyos gubernamentales, 3) huelgas y protestas y 4) una menor producción de jitomate tras la imposición de un arancel de 17% por parte de Estados Unidos a sus importaciones, lo cual está impactando el precio de los agropecuarios, como el jitomate.

¿Cuánto se vende el jitomate en tiendas de autoservicio?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el precio del jitomate se disparó 126% en marzo frente a igual mes de 2025, lo cual presionó las frutas y verduras, que tuvieron un incremento de 10.75% de manera mensual, el mayor, para un mismo periodo, desde 1983.

En mercados de colonias populares, el jitomate se vende entre 40 y 65 pesos el kilo, dependiendo el tamaño y el estado del alimento. “El jitomate está caro, no hay de otra, nosotros, como comerciantes, le estamos ganando poco, porque si no, no vendemos”, comenta Amelia, quien atiende un local de la CDMX.

Según las páginas de internet de las tiendas de autoservicio, éste es el precio del jitomate por kilo este 14 de abril.

Walmart

Jitomate saladet: 64 pesos.

Bodega Aurrerá

Jitomate saladet: 64 pesos.

La Comer

Jitomate saladet: 67.90 pesos.

Jitomate bola: 98.50 pesos.

Soriana

Jitomate huaje: 69.90 pesos

Jitomate bola: 42.40 pesos

Chedraui

Jitomate saladet: 59.00 pesos

Jitomate bola: 48.50 pesos

City Market

Jitomate bola: 98.50 pesos.

fernando.franco@eleconomista.mx