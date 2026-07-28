Fintech crecen cuatro veces más rápido que la banca tradicional a nivel global

Las fintech mantienen una ventaja significativa frente a la banca tradicional en términos de crecimiento. Durante el 2025, los ingresos de estas empresas aumentaron a un ritmo más de cuatro veces superior al de los bancos incumbentes a nivel global, de acuerdo con la cuarta edición del “Global Fintech Report 2026”, elaborado por la firma de inversión FT Partners y la consultora BCG.

El informe señala que esta diferencia se observa de manera consistente en prácticamente todos los segmentos de los servicios financieros.

En depósitos, las fintech registraron un crecimiento de 30%, mientras que la banca tradicional avanzó apenas 2 por ciento. En el negocio de trading e inversiones, las financieras tecnológicas crecieron 38%, frente a un incremento de 6% de los incumbentes.

En pagos, uno de los mercados más competidos del sector, las fintech expandieron sus ingresos 18%, casi cuatro veces más que el crecimiento de 5% registrado por los bancos tradicionales. En tanto, en los segmentos de préstamos y seguros, el reporte estima que las fintech también cuadruplicaron el ritmo de crecimiento de las instituciones financieras establecidas.

“El crecimiento está tomando una forma más sostenible que en el pasado. La recuperación fintech no está impulsada por optimismo especulativo ni por capital barato, sino por el desempeño operativo”, destaca el documento.

Pese al dinamismo mostrado por el sector, las fintech todavía representan una fracción reducida del negocio financiero global. Según el estudio, en el 2025 concentraron apenas 4% del total de los ingresos de los servicios financieros, frente a 3% registrado un año antes.

Para los autores del reporte, este nivel de penetración refleja que aún existe un amplio margen para que las fintech continúen ganando participación de mercado, especialmente en el segmento de servicios financieros para empresas (B2B), donde la adopción de tecnologías como la Inteligencia Artificial ofrece un elevado potencial de automatización.

“El estado del sector fintech en el 2026 es el de una industria en resurgimiento, pero sin una euforia injustificada; más consolidada, aunque todavía con amplios espacios para crecer. La primavera fintech está en pleno florecimiento”, señala el informe.

Inteligencia Artificial

El estudio atribuye buena parte de esta ventaja competitiva a la adopción de Inteligencia Artificial. Mientras la banca tradicional continúa operando sobre sistemas heredados y estructuras más complejas, muchas fintech –especialmente las denominadas “AI native”– están diseñando servicios financieros desde cero con procesos automatizados.

De acuerdo con el reporte, estas herramientas permiten que equipos relativamente pequeños desarrollen productos hasta cinco veces más rápido que organizaciones de mayor tamaño.

Asimismo, destaca que la automatización también está elevando la productividad. Como ejemplo, menciona a la fintech brasileña CloudWalk, que genera cerca de 2.5 millones de dólares en ingresos por empleado, impulsada por un modelo en el que 99% del soporte al cliente y una parte importante de las tareas de ingeniería son gestionadas mediante agentes de Inteligencia Artificial.

“Estas dinámicas son especialmente relevantes en el 2026 porque la base de la competencia está cambiando. La Inteligencia Artificial está transformando la forma en que se diseñan y ofrecen los servicios financieros, con resultados tangibles en procesos operativos y flujos de trabajo donde ya se demuestra su valor”, concluye el documento.

Mientras la banca tradicional continúa operando sobre sistemas heredados y estructuras más complejas, muchas fintech están diseñando servicios financieros desde cero con procesos automatizados.