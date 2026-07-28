Redes sociales: el negocio de la atención y el costo en la salud mental de los menores

Antes que redes sociales o de socialización, las grandes plataformas digitales deben verse como lo que realmente son: un negocio de altísima rentabilidad cuyo modelo depende, de manera casi exclusiva, de capturar y retener la atención del usuario el mayor tiempo posible. Ese es el núcleo del asunto. No se trata de una discusión abstracta sobre tecnología o libertad de expresión, sino de una industria que genera cientos de miles de millones de dólares al año monetizando cada minuto que una persona —y especialmente un adolescente— permanece conectada.

El mercado global de publicidad en redes sociales se estima entre 300 y 340 mil millones de dólares anuales, con proyecciones cercanas a los 338 mil millones para 2026. Meta Platforms, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, reportó en 2025 ingresos por 201 mil millones de dólares, la inmensa mayoría provenientes de publicidad, con un beneficio neto cercano a los 60.5 mil millones y márgenes operativos del orden del 41 por ciento. ByteDance, la empresa china dueña de TikTok, maneja ingresos estimados entre 155 y 186 mil millones de dólares; solo TikTok generó alrededor de 33 mil millones. YouTube, dentro de Alphabet, supera los 40 mil millones solo en publicidad y rebasa los 50-60 mil millones al sumar suscripciones. Estas cifras colocan a estas compañías entre las más rentables del planeta.

El problema es que esa rentabilidad se sostiene sobre una innegable manipulación. Operan gracias a algoritmos impulsados por inteligencia artificial diseñados para maximizar el tiempo de permanencia: notificaciones constantes, scroll infinito, recomendaciones personalizadas y recompensas de dopamina que hacen difícil desconectarse. El resultado: logran atraer a tal grado la atención que, en el caso de los menores de edad —cuyos cerebros aún están en pleno desarrollo—, no solo genera dependencia; puede alterar la percepción de la realidad, distorsionar el autoconcepto. Es una industria que ha perfeccionado el arte de mantener a las personas “enganchadas” y que, por tanto, debe asumir una corresponsabilidad clara en el cuidado del uso saludable de sus espacios. Seguir incentivando modelos adictivos va en contra de una humanidad sana.

Los datos de México muestran la dimensión del fenómeno. Según la ENDUTIH del INEGI, en 2024 el 64.3% de la población de 6 a 17 años usaba redes sociales (16.8 millones de menores). Entre los adolescentes de 12 a 17 años la cifra se eleva al 88.4%. El tiempo de exposición es elevado: los jóvenes de esa edad pasan en promedio cerca de 4.7 a 5 horas diarias frente a pantallas, y TikTok destaca con un promedio de más de 45 horas mensuales por usuario. El ciberacoso afecta a entre 23 y 25% de los usuarios de internet de 12 a 17 años.

Hay evidencia científica sobre el impacto en la salud mental y es consistente. El advisory del Surgeon General de Estados Unidos (2023 y actualizaciones posteriores) señala que los adolescentes que pasan más de 3 horas diarias en redes enfrentan el doble de riesgo de síntomas de depresión y ansiedad; el promedio actual ya supera ese umbral. Estudios longitudinales recientes asocian el aumento del uso de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube con menor bienestar, autoestima y calidad de las relaciones el mismo día. Y algo muy preocupante: el uso adictivo se vincula, además, con mayor riesgo de ideación suicida. Los mecanismos son claros: comparación social permanente, disrupción del sueño y exposición a contenidos que los cerebros en desarrollo no están preparados para procesar con distancia crítica.

Otros países ya han avanzado más allá del diagnóstico. Australia prohibió desde diciembre de 2025 el acceso a las principales redes a menores de 16 años, las plataformas deben impedir el acceso y enfrentan multas millonarias si no lo hacen. Francia fue el primero de la Unión Europea que recién aprobó una restricción para menores de 15 años (vigente desde septiembre): prohíbe nuevas cuentas, cierre de existentes en 4 meses y verificación de edad obligatoria. Indonesia y Malasia aplican límites similares a los 16 años. India mantiene una prohibición total de TikTok desde 2020. Estados Unidos forzó la desinversión de las operaciones de TikTok en su territorio. La tendencia internacional es clara: límites de edad efectivos, verificación real, obligaciones de “diseño seguro” y obligar a las plataformas a asumir mayor responsabilidad.

En México el debate apenas se detona. El gobierno federal y la SEP impulsan foros regionales para construir una propuesta de regulación. Es un paso necesario, pero insuficiente si no involucra a todos los actores: el sector educativo, las autoridades de salud pública, los reguladores, el Legislativo, las propias empresas y, de manera central, a las familias. No se trata solo de prohibir celulares en las escuelas —medida ya adoptada en 16 estados—, sino de construir un marco que combine educación digital, límites de edad verificables, transparencia algorítmica y un rediseño de los incentivos que hoy premian la adicción.

El negocio de la atención ha demostrado ser extraordinariamente rentable. Ahora le corresponde a la sociedad exigir que esa rentabilidad no se construya a costa del desarrollo cerebral y la salud mental de las nuevas generaciones. Las plataformas no pueden seguir operando como si el tiempo de un niño o un adolescente fuera un recurso infinito y sin consecuencias. Asumir corresponsabilidad es la condición mínima para que este mercado siga siendo legítimo en una sociedad que se precie de cuidar a su infancia.

Una innovación que optimiza cada donación de sangre

Una investigación mexicana publicada en Transfusion and Apheresis Science destaca la importancia de la antisepsia en la donación de sangre. El estudio demostró que BD ChloraPrep®, un aplicador estéril de un solo uso con gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%, eliminó el crecimiento bacteriano en el 100% de los donadores evaluados. En contraste, la yodopovidona a granel —común en muchos bancos de sangre— solo lo logró en el 26% de los casos, elevando el riesgo de contaminación. En México, donde en 2024 se registraron más de 1.7 millones de donaciones (apenas 8% voluntarias y altruistas), la contaminación bacteriana sigue provocando el descarte de componentes sanguíneos. Mejorar la seguridad desde la obtención no solo aumenta la disponibilidad de sangre para pacientes, sino que maximiza el beneficio de los esfuerzos de donadores, personal e instituciones de salud.

Del 18 al 120 de agosto, Expo Med Hospitalar

Ya viene la edición 2026 de Expo Med Hospitalar; será del 18 al 20 de agosto en Centro Banamex en CdMx. Prevé reunir a más de 180 empresas y 6,000 profesionales del sector salud. Fabricantes, distribuidores, especialistas y tomadores de decisión analizarán las tendencias que transforman la industria, impulsando colaboración e inversión. En su área de exhibición presentarán soluciones de cirugía robótica, inteligencia artificial para diagnóstico, impresión 3D biomédica, equipamiento hospitalario, infraestructura médica y tecnologías de gestión clínica. Buscan fortalecer el intercambio internacional con respaldo de Hospitalar (Brasil), WHX Miami y World Health Expo (Dubai). El programa educativo principal del evento está dedicado a innovación tecnológica, impacto de la inteligencia artificial en la gestión y práctica médica, digitalización hospitalaria, regulación, infraestructura y tecnologías emergentes.

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