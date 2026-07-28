Brasil solicita consultas en la OMC por aranceles de EU

Brasil solicitó consultas con Estados Unidos en el marco del sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, OMC, por los aranceles anunciados este mes por el Gobierno de Donald Trump, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

La solicitud se refiere a los aranceles de 25% impuestos por Estados Unidos a las importaciones de algunos productos brasileños por presuntas prácticas comerciales desleales, así como a gravámenes de hasta 12.5% sobre bienes procedentes de decenas de países, incluido Brasil, relacionados con denuncias sobre una aplicación laxa de las prohibiciones al trabajo forzoso.

Brasil sostuvo que las medidas son "injustificadas e incompatibles" con las obligaciones asumidas por Estados Unidos en virtud del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y del mecanismo de solución de diferencias de la OMC.

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ya había anticipado que llevaría el caso ante la OMC. Y dijo que iniciará inmediatamente los procedimientos para activar los instrumentos de respuesta bajo su "Ley de Reciprocidad”.

El año pasado adoptó una medida similar tras una ronda anterior de aranceles impuesta por Donald Trump, que posteriormente fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos.

La petición de consultas constituye la primera etapa del mecanismo de solución de controversias de la OMC y precede a una eventual solicitud para la creación de un panel que analice el caso.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) emitió una resolución oficial, fechada el 15 de julio de 2026, para imponer un arancel del 25% a las importaciones sobre varios productos brasileños.

Asimismo, otorgó un plazo de una semana antes de su entrada en vigor definitiva el 22 de julio, dos días antes de que expire el arancel global temporal del 10% de Trump.

La medida fue en respuesta a las prácticas comerciales desleales. Una investigación sobre Brasil, abierta en julio de 2025, citó varias supuestas prácticas injustas, incluida la aplicación insuficiente de las normas anticorrupción, la deforestación ilegal y el sistema de pago instantáneo de Brasil, Pix, que Estados Unidos argumenta que perjudica a las compañías estadounidenses de tarjetas de crédito.

Brasil también ha sido incluido en una investigación separada de la Sección 301 de la USTR sobre las conexiones con el trabajo forzoso en las cadenas de suministro de docenas de países.

La orden final mantuvo las exenciones para la carne de res brasileña, café, aviones y otros productos, pero amplió esa lista a más importaciones, incluyendo azúcar, maquinaria agrícola, ropa, maquinaria eléctrica y papel.

Los nuevos aranceles no se aplicarían a los productos ya sujetos a los gravámenes de la Sección 232 de Trump sobre acero, aluminio, cobre, automóviles y otros bienes.

Alrededor del 18% de las exportaciones de Brasil a los Estados Unidos, o alrededor de 7,000 millones de dólares, se verán afectadas por los nuevos aranceles, dijo el ministro de Comercio de Brasil, Marcio Elias Rosa.