Baches en calles y avenidas, la mayor problemática en 82% de las principales urbes mexicanas

Durante el segundo trimestre del año, los baches en calles y avenidas fue la mayor problemática en 82% de las principales áreas urbanas de México.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), al cierre de la primera mitad del 2026, de las 91 áreas urbanas consideradas, que concentra las ciudades, municipios y alcaldías más relevantes en el país, en 75 la principal problemática fue baches, interpretándose como una falta de mantenimiento en dichas urbes.

El territorio con el mayor porcentaje de respuesta en baches fue Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, con 99.3%, lo que significa que 99 de cada 100 habitantes con mayoría de edad expresó este factor como su principal problema urbano.

También están, con más de 90% de respuestas, Pachuca, Hermosillo, Ecatepec, Veracruz, Mexicali, Reynosa. Cancún, Morelia, Manzanillo, Durango, Villahermosa, Juárez, Naucalpan y Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, la delincuencia fue la mayor problemática en Irapuato; hospitales saturados o con servicio deficiente, en Ciudad del Carmen; embotellamientos frecuentes, en San Pedro Garza García, y servicio de transporte público deficiente, en Puerto Vallarta.

Además, el factor de fallas y fugas en el suministro de agua potable se ubicó en la cima de respuestas en Acapulco, Oaxaca, Nogales, Chilpancingo, Ciudad Victoria, Aguascalientes, Los Cabos, Xalapa, Tapachula, La Paz, Tampico e Iztapa-Zihuatanejo.

Estos problemas son desincentivos para la atracción de inversiones, particularmente para las economías locales más grandes del país.

A nivel nacional

A nivel nacional, al cierre del primer semestre, 83.4% de la población mayor de edad consideró que los baches en calles y avenidas es la problemática más importante de las urbes. según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Les siguieron fallas y fugas en el suministro de agua potable, con 65.4%; coladeras tapadas por acumulación de desechos, con 60.4%; calles y avenidas con embotellamientos frecuentes, con 59.4%; hospitales saturados o con servicio deficiente, con 58.4%; alumbrado público insuficiente, con 57.3%; delincuencia (como robos, extorsiones, secuestros, fraudes), con 52.6%; y deficiencias en la red pública de drenaje, con 50.8 por ciento.

Otros inconvenientes que superaron el 30% de la población de 18 años y más que manifestó las principales problemáticas en sus ciudades de residencia, fueron parques y jardines descuidados, servicio de transporte público deficiente, falta de tratamiento de aguas residuales e ineficiencia en el servicio de limpia y recolección de basura.

A los hogares mexicanos les preocupan más los baches en las calles que la delincuencia, fenómeno que incluye robos, extorsiones, secuestros, fraudes, entre otros