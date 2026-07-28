Georgieva visita yacimiento Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitó las instalaciones de YPF en Loma Campana, uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín.

Durante el recorrido al yacimiento que aporta el 16% de la producción de petróleo de Argentina en Vaca Muerta, visitaron un equipo de perforación de última generación, donde mantuvieron contacto con representantes de empresas de servicios petroleros que operan en la cuenca, entre ellas TSB y MARBAR, dedicadas a servicios petroleros, así como SLB y DLS, especializadas en perforación y terminación de pozos.

Kristalina Georgieva conversó con trabajadores que desarrollan sus labores diariamente en el yacimiento, considerado uno de los activos estratégicos para el crecimiento de la producción energética del país.

El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó la relevancia de la visita de la titular del FMI.

"Fue un orgullo recibir a Kristalina Georgieva y a todo su equipo en Loma Campana, el yacimiento más importante de YPF. Su visita fue una oportunidad única para mostrarle de primera mano la transformación que estamos impulsando en la compañía y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía", afirmó.

Subrayó que YPF lidera proyectos estratégicos como VMOS y Argentina LNG, iniciativas que, según la compañía, permitirán convertir a Argentina en un exportador neto de energía y generar ingresos por exportaciones superiores a los 30,000 millones de dólares anuales adicionales a partir de 2030. La empresa también impulsa una estrategia de crecimiento de largo plazo basada en el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.