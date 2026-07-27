Refinería de Dos Bocas registra emisión de vapor

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se registró una emisión de vapor de agua en un tanque de almacenamiento de producto caliente en la Refinería Olmeca de Paraíso, Tabasco.

"El evento correspondió únicamente a la evaporación de agua, por lo que no se presentó fuego, explosión ni emisión de humo negro", expuso la empresa este lunes.

Asimismo, precisó que este hecho no tiene relación con la Planta Combinada "Maya". No se registraron personas lesionadas.

Hace apenas una semana se presentó una fuga en una bomba de carga de crudo en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, que ocasionó una pérdida menor de aceite crudo con fuego y humo negro.

Con este incidente se acumularon tres incendios junto con otros eventos menores que han causado paros operativos en lo que va del año en el más nuevo complejo refinador de la estatal, que inició actividades hace dos años y funciona a 42.5% de su capacidad.

En lo que va del año en la refinería Olmeca se han sumado incidentes de distintas naturalezas que han encendido las alertas acerca de la seguridad de su operación, tanto por su ubicación a la que se acusa de no haber contado con suficientes estudios técnicos, como por la prisa de su diseño y construcción en que se pudieron haber cometido errores importantes, según expertos.