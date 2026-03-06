8M: La brecha de género en pensiones crece y afecta tu retiro como mujer, ¿qué puedes hacer?

En México, la brecha de género en materia de pensiones se amplía al paso de los años. Las mujeres reciben 35.4% menos recursos durante su retiro en comparación con los hombres, consecuencia de salarios inferiores a los que reciben ellos, la alta informalidad y de la intermitencia que registran en el mercado laboral formal por realizar tareas de cuidado que, generalmente, no son remuneradas. ¿qué pueden hacer?

En 2007, las pensiones de las mujeres eran 28.1% más bajas que las de los hombres en el país. En 2024, esta diferencia se amplió a 35.4%; es decir, por cada 100 pesos que reciben ellos al final de su vida laboral, ellas captan sólo 64.6 pesos, según el estudio Pensions at a Glance 2025: México, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De 35 naciones que el organismo detalla, sólo cinco ampliaron la brecha de género. México (7.3 puntos) registró la segunda alza más pronunciada, sólo detrás de Colombia (14.4 puntos).

“Las diferencias en los niveles pensionarios entre hombres y mujeres son muy grandes en México. Esta gran brecha de género en las pensiones contribuye a la gran desigualdad de ingresos en la vejez”, expuso la OCDE en su informe.

De cara a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este 8 de marzo, Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señala que las mujeres son penalizadas por menores salarios, mayor informalidad y periodos prolongados fuera del mercado laboral por tareas de cuidado.

“Aunque la expansión de la pensión no contributiva (Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y otros programas sociales que se dan desde los 60 años) ha mejorado el ingreso mínimo en la vejez, no ha sido suficiente para compensar la desigualdad acumulada en las pensiones contributivas (aquellas que se dan al final de la vida laboral), lo que explica el deterioro relativo de la brecha de género en México”, comenta.

La especialista señala que en países donde la brecha de género viene a la baja, se debe a una mayor participación laboral femenina, reformas que fortalecen los pisos de protección y la expansión de pensiones no contributivas.

Mujeres ganan menos

En todas las regiones, a ellas se les paga menos que a los hombres. A nivel global, se estima que las mujeres ganan 20% menos que ellos, señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) refiere que, aunque el país ha avanzado en educación y acceso al empleo, la brecha salarial persiste como síntoma de una estructura económica que castiga la maternidad, la edad y la jornada reducida que suelen tener las mujeres por realizar labores domésticas y de cuidado.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dan cuenta que ellas ganaron 19.9% menos que ellos en el cuarto trimestre de 2025, con ingresos laborales promedio reales (considerando inflación) de 6,699.07 pesos y 8,361.18 pesos, respectivamente.

Esto propició que 13.2% de las mujeres con empleo viviera en condición de pobreza laboral, frente a 8.4% de los hombres. Una persona se encuentra en esa situación si con el ingreso de su trabajo no puede adquirir una canasta alimentaria.

“La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres. A su vez, las situaciones de pobreza acrecientan las desigualdades y desventajas en el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres”, expuso la ONU.

Al respecto, la OCDE señaló que México presenta una de las brechas de género más altas en ingresos a lo largo de la vida, lo cual suele ser el principal factor determinante en la diferencia de género en materia de pensiones.

A este escenario se suma el tema de la informalidad. De acuerdo con ManpowerGroup, la tasa de la economía no formal fue de 54.9 % en enero. Mientras 55% de ellas labora en este sector, en los hombres en 50 por ciento.

¿Qué pueden hacer?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) establece que las mujeres deben informarse lo antes posible sobre los temas vinculados a su retiro y plantear las metas de ahorro futuras con anticipación.

Lo primero es hacer una proyección para después dar paso al plan, para ello las calculadoras de Consar le funcionarán. Se recomienda que el desarrollo del plan sea de la mano de un especialista.

Agrega que hay diversas opciones para trabajadores independientes si trabaja por cuenta propia, entre ellas las afores y otros instrumentos de inversión.

Para las mujeres que realizan trabajo no remunerado es recomendable tomar una fracción del gasto de la casa para sí misma, incluso, dice Consar, guardar lo que sobra del mercado o el super y aportarlo en algún instrumento de inversión. En las afores se puede empezar a ahorrar desde 10 pesos.

Por su parte, Claudia Castro, directora de retiro de WTW, agregó que iniciar el ahorro para el retiro a edad temprana permite aprovechar el interés compuesto, haciendo que el dinero crezca con el tiempo.

“La mejor manera de garantizar un buen retiro es empezar a planearlo desde hoy. Invertir en el futuro es un acto de amor propio y un paso más hacia la equidad”, concluye.

Escribe tus comentarios a fernando.franco@eleconomista.mx