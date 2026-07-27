Guanajuato estrena ruta aérea con el AIFA

Guanajuato inició operaciones de la nueva ruta de Mexicana de Aviación entre el Aeropuerto Internacional del Bajío y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con seis frecuencias semanales, informó el gobierno estatal.

Con esta incorporación, el Aeropuerto Internacional del Bajío suma 24 rutas en operación, 12 nacionales y 12 internacionales, como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad aérea y facilitar el traslado de visitantes por motivos turísticos, comerciales y de negocios.

Durante el 2025, el aeropuerto movilizó 3.3 millones de pasajeros, cifra que representó un crecimiento de 4% respecto al año anterior.

En el ámbito nacional, mantiene conexiones con Tijuana, Monterrey, Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad Juárez, Estado de México, San José del Cabo, Mérida, Mexicali, Puebla y ahora el AIFA. En el segmento internacional cuenta con rutas hacia Houston, Dallas, Atlanta, Chicago, Los Ángeles, San Antonio, San José, Oakland, Sacramento, Fresno y Ontario, además de la próxima incorporación de Vancouver.