Sheinbaum reconoce saneamiento financiero de Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la estrategia de saneamiento financiero implementada por el gobierno de Veracruz, la cual permitió reducir 42% el pasivo histórico de la entidad, al pasar de 119,000 millones a 69,000 millones de pesos, informó el gobierno estatal.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria destacó que este fue uno de los principales compromisos asumidos por la gobernadora Rocío Nahle García y reconoció los resultados alcanzados mediante los esquemas de regularización fiscal disponibles para las entidades federativas.

Entre las acciones destacan la liquidación de un adeudo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por casi 30,000 millones de pesos, la reducción de cerca de 11,000 millones de pesos en la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el pago anticipado de cinco créditos bancarios por 4,800 millones de pesos, con lo que Veracruz pasó de 21 a 16 financiamientos vigentes en menos de dos años.

De acuerdo con información estatal, estos resultados permitieron mejorar las calificaciones crediticias del estado sin detener las inversiones en infraestructura, salud, educación y programas sociales.