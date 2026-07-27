El T-MEC: cuando la competitividad impulsa el desarrollo sostenible

Durante décadas, la competitividad de México ha estado estrechamente ligada a su integración con Norteamérica; sin embargo, el contexto global ha cambiado. Hoy las empresas ya no compiten únicamente por costos o ubicación geográfica; compiten por la confianza que generan para atraer inversión, integrarse en cadenas globales de valor y responder a mercados donde la sostenibilidad es un criterio de negocio y se integra en medidas para arancelarias. Bajo esta nueva realidad, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no debe ser visto sólo como un acuerdo comercial, sino como un instrumento que fortalece simultáneamente la competitividad y el desarrollo sostenible del país.

El tratado no solo reforzó el acceso preferencial de las empresas mexicanas al mercado estadounidense, bajo un marco de certidumbre jurídica ha venido favoreciendo la inversión, incrementando el contenido regional de las cadenas de suministro y generando empleo. Pero el T-MEC también ha cambiado el significado mismo de competir. Hoy la ventaja competitiva ya no depende únicamente de producir más o a menor costo. Las reglas de origen más estrictas, la protección reforzada de la propiedad intelectual, la trazabilidad de los productos y la necesidad de demostrar el cumplimiento de estándares internacionales han elevado el nivel de exigencia para las empresas. Por ello, competir implica gestionar mejor los riesgos, innovar y generar confianza entre clientes, inversionistas y socios comerciales.

Asimismo, esta evolución ha transformado las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) de las empresas mexicanas. Aunque el tratado no nació con un enfoque hacia la sostenibilidad, sí incorporó compromisos que han acelerado la adopción de mejores estándares empresariales.

En materia ambiental, el tratado supuso un avance significativo respecto al TLCAN previo. El Capítulo 24 ha ampliado las obligaciones sobre protección de la biodiversidad, uso sostenible de los recursos naturales y vigilancia para evitar la contaminación, además de reforzar la aplicación efectiva de la legislación ambiental. Al formar parte del texto principal del acuerdo y estar sujeto a mecanismos de solución de controversias, el desempeño ambiental ha dejado de ser un aspecto secundario. Como consecuencia, numerosas empresas han fortalecido sus sistemas de gestión ambiental, mejorado la eficiencia en el uso de recursos y reducido las emisiones para responder a las crecientes exigencias.

En el ámbito social, el cambio ha sido aún más profundo. El T-MEC destaca por haber incorporado uno de los capítulos laborales más robustos incluidos en un acuerdo comercial, fortaleciendo la libertad sindical, la negociación colectiva auténtica y mejores condiciones laborales. Su Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida permite actuar directamente sobre centros de trabajo donde existan vulneraciones de derechos, convirtiendo el cumplimiento laboral en un factor que influye sobre la continuidad operativa y la competitividad, y no únicamente sobre el cumplimiento regulatorio.

También la gobernanza ha evolucionado. La necesidad de fortalecer los programas de cumplimiento, la trazabilidad de proveedores y los controles anticorrupción y ha impulsado compañías más resilientes y transparentes.

Impulsada por el T-MEC, la sostenibilidad ha dejado de entenderse como un ejercicio reputacional para convertirse en una condición necesaria para acceder a mercados, inversión y financiamiento. Precisamente ahí radica una de las principales diferencias frente al TLCAN, que trataba los aspectos laborales y ambientales mediante instrumentos paralelos y con mecanismos limitados de cumplimiento. El cambio es mucho más profundo de lo que parece: la sostenibilidad deja de ser un complemento del comercio para convertirse en parte de las reglas bajo las cuales se compite en Norteamérica. En otras palabras, el T-MEC no solo cambió las reglas del comercio; cambió las reglas de la competitividad.

Todo ello tiene implicaciones que trascienden el intercambio comercial. El desarrollo económico depende de la inversión, pero la inversión depende, sobre todo, de la confianza. Hoy los inversionistas evalúan también la capacidad de las empresas para gestionar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, la estabilidad institucional y la previsibilidad de las reglas del juego. Cuanto mayor es esa confianza, menor es la percepción de riesgo y mayor la disposición a invertir en proyectos de largo plazo.

Esta reflexión adquiere especial relevancia ante la nueva etapa que enfrenta el tratado. La decisión de Estados Unidos de sustituir la renovación automática por revisiones anuales introduce un elemento adicional de incertidumbre, pero también obliga a demostrar permanentemente el valor estratégico del T-MEC para la competitividad regional. La discusión sobre su futuro no debería limitarse al acceso preferencial al mercado norteamericano. Lo que realmente está en juego es un modelo que ha impulsado la modernización de las empresas mexicanas, fortalecido sus prácticas ASG y generado la confianza necesaria para atraer inversión de largo plazo.

Defender el futuro del T-MEC significa defender un entorno de certidumbre que permita consolidar el nearshoring, la movilización de capital productivo y las implicaciones para el fomento de la innovación, la eficiencia, el empleo y el desarrollo sostenible en su conjunto. Porque el mayor legado del tratado puede no medirse únicamente por el crecimiento del comercio, sino por haber demostrado que la competitividad hoy se construye sobre la confianza.

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