Quintana Roo registra nuevamente los precios más altos de combustible en el país

Cancún, QRoo.- Quintana Roo se posiciona una vez más como la entidad con el combustible más caro del país. De acuerdo con datos de GasolinerasMX actualizados al 26 de julio de 2026, el promedio estatal de la gasolina Magna alcanzó 25.15 pesos por litro, ubicando a la entidad en el último lugar (32 de 32) a nivel nacional.

La brecha respecto al promedio nacional es considerable. Mientras este se mantiene en torno a 23.69 pesos por litro, estados como Tamaulipas registran precios cercanos a los 22 pesos. En el Caribe mexicano, el costo supera de manera clara tanto la media nacional como el umbral de 24 pesos que busca estabilizar el acuerdo impulsado por el gobierno federal.

Las diferencias al interior del estado son relevantes. En Cancún y la zona turística de la Riviera Maya los precios suelen rebasar los 25 pesos por litro, en tanto que en Chetumal se observan niveles más moderados. Esta disparidad impacta de forma particular a taxistas, transportistas y familias de la zona norte, donde la intensa actividad turística y los costos logísticos elevan los precios de distribución.

El monitoreo semanal más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), correspondiente a la semana del 7 al 13 de julio, ya había identificado estaciones en Cancún entre las más costosas del país. Una de ellas, de la marca GO GAS, ofreció el litro de gasolina regular en 25.39 pesos, con un margen de ganancia superior a tres pesos.

Aunque los promedios nacionales se mantienen relativamente estables y numerosas estaciones del país comercializan por debajo de los 24 pesos, Quintana Roo continúa a la cabeza de la lista de precios elevados. Especialistas y consumidores locales coinciden en que los costos de transporte, el aislamiento geográfico y la elevada demanda turística explican esta situación persistente.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores consultar el mapa interactivo de Profeco o plataformas especializadas como petrointelligence.com y gasolinerasmx.mx antes de cargar combustible, con el fin de identificar las estaciones con mejores precios en su municipio.

La gasolina premium y el diésel también presentan niveles elevados en la entidad, aunque es la Magna la que genera el mayor impacto en el bolsillo de la mayoría de los quintanarroenses.