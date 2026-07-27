Aguascalientes destaca en producción de uva

Aguascalientes se colocó como el quinto productor de uva del país, con una producción promedio anual de 14,300 toneladas, de acuerdo con el Consejo de Viticultores de Aguascalientes, informó el gobierno estatal.

Con el objetivo de incrementar la producción y elevar la calidad de la cosecha, la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) ha respaldado a productores de uva de mesa y para vino mediante la entrega de planta de vid certificada, cámaras de refrigeración, seleccionadoras, maquinaria de empaque, centros de valor agregado, cintilla de riego, cisternas, mangueras, bombas, tractores, desvaradoras, pulverizadoras, bordeadoras, entre otros apoyos.

El titular de la Sedrae, Isidoro Armendáriz García, destacó que la recuperación de este cultivo representa un motivo de orgullo para los aguascalentenses.

"Es una gran satisfacción ver cómo Aguascalientes recupera una de sus actividades agrícolas más emblemáticas. Gracias a la visión de la gobernadora Tere Jiménez y al trabajo de nuestras y nuestros productores, hoy la vitivinicultura vuelve a ser una fortaleza para el campo del estado. En la Sedrae, seguiremos apoyándolos para que esta historia de éxito continúe", agregó el funcionario.