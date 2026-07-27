Querétaro busca expandir su red de proveeduría aeroespacial

Querétaro Qro. La industria aeroespacial del estado visualiza oportunidades de desarrollo a través del intercambio comercial en Norteamérica y del fortalecimiento de la proveeduría local.

Ante ese contexto, se busca atraer a proveedores aeroespaciales, compartió el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Querétaro, Marco Antonio Del Prete Tercero.

Por tanto, durante la participación del estado en la feria Farnborough International Airshow (FIA), en Inglaterra, una comitiva queretana sostuvo reuniones con entre 50 y 60 empresas proveedoras de la industria aeroespacial.

“Nos sentamos con más de 50 empresas pequeñas para conocer sus intereses; primero, si tenían interés en mudarse a Norteamérica; en segundo, qué necesitaban para mudarse, no solo incentivos, porque el incentivo que ofrecemos en Querétaro es el talento más que otras cosas. (…) Ya detectamos 50, 60, empresas que podrían venir a Querétaro y vamos a darles seguimiento”, declaró.

En las reuniones exploraron el interés de las compañías por asentarse en la región, así como sus necesidades de infraestructura, energía, proveeduría y capacitación.

El objetivo central de la gira, dijo, fue buscar empresas que expandan la cadena de proveeduría que opera en Querétaro, uno de los principales polos de producción de la industria aeroespacial en México.

“Esta gira estuvo un poco más enfocada en la prospección, en ir a tocar puertas con nuevas empresas, si bien sabemos que Safran, Bombardier, ITP Aero, Aernnova, Airbus son los que estaban establecidos aquí en Querétaro y siguen con ánimo de seguir invirtiendo, pero fuimos también a buscar a sus proveedores porque es lo que queremos traer”, declaró.

Oportunidades en Norteamérica

En ese sentido, proyectó tres vías de desarrollo para la industria local: una de ellas son las oportunidades comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que —a diferencia de la industria automotriz— podría encontrar más espacios para el intercambio comercial. Esta visión regional también la compartieron representantes del Washington State Department of Commerce y del clúster aeroespacial de Montreal.

“El sector aeroespacial no esta tan observado en las negociaciones del tratado de libre comercio, como el sector automotriz y eso nos abre mucha oportunidad a los tres países, (…) lo platicamos con el departamento de comercio de Washington y nos hacía la misma observación, lo platicamos con el clúster de Montreal y está en la misma posición de que hay una gran oportunidad para los tres países de explotar el sector aeroespacial”, expresó.

El secretario estatal destacó el potencial de la industria aeroespacial al tratarse de un nicho de alto valor agregado y especializado.

A ese escenario sumó la viabilidad de gestionar proveeduría para la industria, a través de la atracción de pequeñas empresas internacionales que están buscando aproximarse a sus clientes y acercarse a grandes fabricantes aeroespaciales como los que ya operan en Querétaro.

“En segundo lugar, hay una gran posibilidad de desarrollar proveedores, estuvimos tocando muchas puertas, pequeños proveedores internacionales están buscando establecerse en destinos cerca de sus clientes, como estas grandes empresas que son Bombardier, Safran, Airbus, ITP, estuvimos yendo con ellos para convencerlos de que venga a Querétaro, se establezcan aquí y contraten procesos queretanos”, expuso.

Respecto a las decisiones de inversión de las empresas, ahondó que, si bien están atentas al calendario electoral, los ciclos políticos -dijo- no frenan las decisiones de inversión en una entidad como Querétaro.

La tercera vertiente para la industria local está en el ámbito académico y consiste en fortalecer la capacitación del capital humano en procesos especiales (en pruebas no destructivas, en tratamiento de materiales complejos); ante ese reto, y en el marco de la FIA, la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) firmó un convenio de colaboración con una empresa que certifica soldadores. También dialogaron con certificadores de competencias.

En Querétaro la industria aeroespacial genera entre 15,000 y 20,000 empleos de valor agregado; operan alrededor de 80 empresas u organizaciones vinculadas a la industria.