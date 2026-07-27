Proyectan negocios por 200 millones de pesos para mipymes de Querétaro

Querétaro, Qro. Micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del estado podrán acceder a los requerimientos de compra de grandes empresas que operan en el país, durante el encuentro de negocios que coordinan el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), por medio del Centro de Competitividad de México (CCMX), la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) y la Cámara de Comercio de Querétaro.

El encuentro empresarial —que se llevará a cabo el 5 y 6 de agosto— cuenta con 150 requerimientos de compra en manufactura pesada, automatización, tecnología, ingeniería, químicos, logística, transporte, consumo masivo y retail; representan oportunidades de negocios por 200 millones de pesos, de acuerdo con información del CCMX.

Participarán grandes compradores como Alen, Coppel, Bepensa, Grupo Lamosa, Herdez, Kimberly-Clark, OfficeMax, Palacio de Hierro, Posadas, Tremec y Vantive, que se reunirán con proveedores registrados previamente.

Durante el evento, las empresas locales ofrecerán sus productos y servicios a compradores nacionales y estatales, con el objetivo de generar nuevos clientes, identificar proveedores y entablar relaciones comerciales.

A días del encuentro de negocios, el director general del CCMX, Juan Carlos Ostolaza Cortés, mencionó que el crecimiento de las mipymes depende en gran parte de las oportunidades de vinculación con el mercado.

“Este encuentro busca precisamente cerrar esa brecha entre la oferta y la demanda, preparando a las empresas para competir, fortalecer sus capacidades e integrarse a las cadenas de valor de las grandes compañías. Cuando una mipyme logra convertirse en proveedor de una empresa líder, no solo crece ese negocio, también se fortalece la economía regional y se generan más oportunidades de desarrollo para México", declaró.

Antes del encuentro, los proveedores pasarán por un proceso de capacitación comercial y consultoría para aumentar las posibilidades de cerrar negocios. Las empresas interesadas en participar pueden registrarse en el sitio oficial del CCMX, sin costo.

Como parte de la alianza entre el CCMX y la Sedesu, entre 2017 y 2025, se efectuaron nueve encuentros de negocios que generaron 7,400 citas de negocios con 400 compradores, han participado 30 grandes empresas del CMN, de Caintra Nuevo León y otras asociaciones.