Hasta 30% de gasolineras listas para instalar cargadores eléctricos: AMPES

Guadalajara, Jal. La transición hacia la electromovilidad representa una nueva oportunidad de negocio para las estaciones de servicio en México, debido a que ya se cuenta con un marco regulatorio que ya permite la operación de estaciones multimodales, además del creciente interés de los empresarios gasolineros en diversificar sus fuentes de ingresos mediante la instalación de infraestructura para recarga de vehículos eléctricos.

El presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES), Ricardo Quiroz, comentó a El Economista que al menos 30% de las gasolineras tradicionales está en condiciones de evolucionar hacia centros de suministro energético capaces de ofrecer distintos tipos de combustibles y servicios para la movilidad.

"La transición hacia la electromovilidad ya comenzó y las estaciones de servicio están empezando a enfocarse en este nuevo mercado", señaló.

"En estos últimos años hemos visto esa parte de la transición hacia la electromovilidad; siguen siendo estaciones de servicio pero están empezándose a enfocar hacia la electromovilidad en donde nosotros como asociación, estamos apoyando en esa parte de la transición con la instalación de cargadores eléctricos, instalación de paneles solares, etcétera", detalló Quiroz Hernández.

En este proceso, explicó, AMPES acompaña a los empresarios con proveedores especializados para la instalación de cargadores eléctricos, paneles solares y demás infraestructura necesaria, con el objetivo de garantizar proyectos técnicamente viables y con proveedores certificados.

Uno de los principales factores que impulsan la transformación, abundó, es la autorización de permisos para estaciones multimodales por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), esquema que permite que en una misma estación de servicio coexistan el despacho de combustibles tradicionales con cargadores eléctricos y, eventualmente, otros energéticos como el gas vehicular.

Ricardo Quiroz destacó que el nuevo marco regulatorio, sumado al interés del sector por diversificar sus inversiones, está favoreciendo la creación de un ecosistema que incentiva el despliegue de infraestructura para la movilidad eléctrica.

Actualmente, enfatizó, casi una tercera parte de las cerca de 14,000 estaciones de servicio que operan en el país ya cuenta con condiciones para iniciar la instalación de cargadores rápidos, particularmente aquellas ubicadas en zonas urbanas de las principales ciudades y en corredores carreteros estratégicos.

"Al día de hoy hay más del 30% de estaciones que ya podrían empezar a instalar este tipo de equipos, sobre todo, estaciones urbanas en las principales ciudades del país, pero también en las carreteras, justo por el tema que tienen los vehículos eléctricos que la autonomía a veces no es la suficiente para llegar a destinos a más de 400 kilómetros; ya se tienen listos corredores en donde ya hay estaciones de gasolina operando y donde pueden instalarse estos cargadores", puntualizó.

Inversión requerida

De acuerdo con el presidente de AMPES, la inversión requerida para incorporar un cargador rápido oscila entre 800,000 y 1.2 millones de pesos, incluyendo los trámites necesarios ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Aunque se trata de un desembolso significativo, Quiroz aseguró que ya existen modelos de negocio consolidados que permiten recuperar la inversión en un periodo de entre 18 y 24 meses.

Expo Gas

El presidente de AMES anunció que el próximo jueves 30 de julio, se realizará en Jalisco - entidad donde se encuentra alrededor del 8% del total de las gasolineras del país- la ExpoGas Guadalajara 2026 con el objetivo de acercar al sector gasolinero del país con empresas proveedoras del sector, así como con autoridades y empresarios del ramo.

El programa contempla paneles sobre controles volumétricos y las nuevas revisiones del SAT, programas de regularización y la normatividad de la ASEA (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente), la trazabilidad del combustible desde la terminal hasta el consumidor, así como el uso de inteligencia artificial para optimizar procesos en la industria.

Además, se impartirán conferencias magistrales enfocadas en el futuro del etanol y las nuevas mezclas de combustibles, así como en las perspectivas del mercado y las nuevas reglas que marcarán el entorno energético en México.

AMPES agrupa a más de 80 empresas especializadas que participan en todas las etapas del desarrollo de una estación de servicio, desde el diseño y la construcción hasta el equipamiento, operación, mantenimiento, inspección y servicios técnicos.