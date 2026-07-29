Caída de helicóptero en Argentina: Siete personas murieron cuando se dirigían a combatir un incendio

La caída de un ⁠helicóptero Bell 412 en la occidental provincia argentina de San Juan ⁠el miércoles causó la muerte ⁠de siete personas, informó el gobernador provincial Marcelo Orrego en su cuenta en la red social X.

La aeronave se dirigía a la provincia norteña de La Rioja para colaborar con tareas de control de un incendio forestal, informó previamente la oficina de prensa de la Presidencia de la Nación.

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas", señaló Orrego.

"Quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias de ⁠todas las víctimas ⁠en este momento ⁠de inmenso dolor", agregó.

Las víctimas del siniestro ⁠incluyen al piloto, a personal policial, brigadistas y bomberos provinciales.

El último contacto con el helicóptero fue a las 10:26 hora local (13:26 GMT) y posteriormente otra aeronave en la zona detectó el lugar del ⁠impacto y dio aviso a las autoridades, se informó oficialmente.