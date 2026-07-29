Wall Street registra fuertes caídas; fabricantes de chips extienden los descensos

Los tres principales índices de Wall Street registraron fuertes caídas el miércoles. La escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán y la espera por reportes trimestrales clave afectaron el sentimiento del mercado, con los fabricantes de chips protagonizando las pérdidas.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 2.19% a 51,594.14 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1.52% a 7,316.15 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 1.74% a 24,442.94.

El nerviosismo por la guerra se eleva en el mercado después de que Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron un ataque conjunto contra grupos respaldados por Irán e Irák. Por su parte, Irán atacó bases estadounidenses en la región y barcos en el estrecho de Ormuz.

Los protagonistas en la caída siguen siendo esta semana las acciones de fabricantes de chips. Los títulos de Micron (-9.94%), AMD (-5.51%), Intel (-5.12%), TSMC (-4.50%) y Nvidia (-3.35%), entre otros, cayeron fuerza. El índice SOX de semiconductores bajó 5.33 por ciento.

Las dudas por el elevado gasto de capital y la creciente competencia en China presiona a las acciones de esta industria, mientras los inversionistas vigilan los resultados de los gigantes del sector. Microsoft (-0.71%) y Meta Platforms (-1.31%) reportaron tras el cierre.

Las acciones de Microsoft subían más de 3% en las operaciones posteriores al cierre, luego de informar resultados superiores a los esperados. Los títulos de Meta Platforms caían más de 7% después del cierre, luego de informar sobre una caída de 14% en su utilidad neta.

Por otra parte, la Reserva Federal mantuvo su tasa de interés sin cambios, en una decisión dividida con tres funcionarios del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) abogando por aumentar el precio del dinero en 25 puntos base ante las presiones inflacionarias.

En su conferencia posterior al anuncio, el presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo que si bien observa que el mercado ha reaccionado para descontar una política monetaria más restrictiva ante la falta de orientaciones, el FOMC no está obligado a seguir las expectativas.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron la jornada con pérdidas. Destacó la pérdida del sector de industriales (-3.24%), seguido por tecnologías de la información (-2.50%), ante la caída de los fabricantes de chips. El de energía (+1.98%) lideró las alzas.