Bolsa mexicana cae con fuerza tras una racha de tres días con ganancias; FEMSA lideró las pérdidas

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este miércoles. Los índices locales cayeron después de tres sesiones consecutivas de ganancias, por un aumento de las preocupaciones sobre la guerra en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones más negociadas del país, bajó 1.23% a 66,479.89 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 1.36% a 1,343.69.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con caídas. Destacó un descenso de FEMSA, de 4.84% a 212.15 pesos, tras la fuerte subida en reacción a su reporte trimestral, seguida por la cementera GCC, con 3.56% menos a 201.2.

Las pérdidas en el mercado se concentraron además en los valores sensibles a los cambios de precios de los combustibles, como Volaris, con 3.49% menos a 13.26 pesos, en medio del alza del petróleo por la escalada en la guerra de Estados Unidos con Irán.

El nerviosismo por la guerra se elevó en el mercado después de que Estados Unidos y Arabia Saudita realizaron un ataque conjunto contra grupos respaldados por Irán e Irak. Por su parte, Irán atacó bases estadounidenses y barcos en el estrecho de Ormuz.

Los inversionistas también estuvieron atentos al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal. El banco central estadounidense mantuvo sin cambios la tasa de interés, aunque en una decisión dividida con tres miembros de nuevo pidiendo subirlas.