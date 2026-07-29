El envejecimiento de las mascotas impulsa la demanda de alimentos premium y especializados en México

El envejecimiento de las mascotas está impulsando la demanda de alimentos premium y especializados en México, ya que los dueños buscan productos que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus perros durante la etapa senior o después de los siete años, periodo que representa más de la mitad de su vida.

De acuerdo con un estudio de ADM, realizado en colaboración con Morning Consult en 2025, el concepto de longevidad ha evolucionado. Hoy, el objetivo no es solo que las mascotas vivan más años, sino que lleguen a esa etapa con una mejor calidad de vida.

Este cambio también se refleja en los hábitos de consumo. La investigación muestra que 71% de los dueños busca alimentos que permitan alargar la vida de sus mascotas.

Mientras que un 74% procura que hagan ejercicio regularmente, 54% mantiene cuidados preventivos, 48% les proporciona una dieta especializada varias veces por semana y 38% complementa su alimentación con suplementos.

“Hoy, la longevidad toma otra dimensión, ya que tanto en humanos como en la industria de la alimentación para mascotas, el objetivo principal ahora no nada más es extender la cantidad de años, sino cómo en esos años tienen una mejor calidad de vida”, dijo Anagabriela Aguilar, Marketing Grouper Manager de Ganador una marca de ADM, dedicada al desarrollo nutrición animal.

El estudio denominado “Mapeo de la longevidad de las mascotas: donde la demanda global se encuentra con la realidad local”, destaca que aunque el precio sigue siendo un factor importante, ya no representa el principal motor de compra.

Los consumidores están dispuestos a pagar más por alimentos que ofrezcan beneficios comprobables para la salud y que se traduzca en prevención.

El mercado mexicano de alimento para mascotas tiene un valor aproximado de 3,600 millones de dólares, de acuerdo con datos de Euromonitor presentados por ADM.

Aunque la categoría de alimento seco para perros registra una ligera contracción de 0.3%, el segmento premium mantiene un desempeño superior al crecer alrededor de 8% anual.

Datos de Kantar Worldpanel muestran que 27% de los perros en México tienen más de siete años, lo que representa un universo de más de 11 millones de mascotas que requieren una alimentación distinta a las de un perro adulto.

En tanto, un 78% de los hogares mexicanos compra alimento para perro por lo menos una vez al año.

Bienestar gana peso en la decisión de compra

En los perros de siete años o más, denominados senior, las principales preocupaciones de los dueños son los problemas de movilidad y articulaciones, salud digestiva y salud bucal.

Por ello, los consumidores buscan alimentos con vitaminas y minerales, prebióticos, probióticos, omega 3, glucosamina, cúrcuma y ácido hialurónico, entre otros ingredientes funcionales.

“No quiere decir que el precio no es importante, todos buscamos el mejor valor por nuestro dinero, pero como drivers principales de compra no es necesariamente el precio, sino que el perrito o la mascota disfrute el alimento… y por otro lado, muy importante también es la calidad de los ingredientes”, expuso Anagabriela Aguilar.

El estudio también encontró diferencias entre mercados. En Estados Unidos, los consumidores son más exigentes y están dispuestos a pagar un precio más alto por alimentos para mascotas que cuenten con evidencia científica que respalde sus beneficios para la salud y la calidad de vida de los animales, además de valorar la recomendación de un médico veterinario al momento de adquirir estos productos.

En contraste, en México los consumidores muestran una mayor disposición para probar productos innovadores. Es un mercado de conversión, no solo de conocimiento y con una alta frecuencia de compra.

“Hay una alta tracción, hay poca duda. El mexicano es un consumidor sumamente interesado en probar innovaciones en productos, en ingredientes funcionales… Si dicen que van a comprar o que van a probar, lo compran y lo prueban”, aseguró.

Durante la presentación de Ganador Premium Senior 7+ Etapa Dorada, un alimento especializado para perros de edad avanzada desarrollado por ADM y elaborado en México, Anagabriela Aguilar destacó que la tendencia de humanización sigue creciendo en la categoría de mascotas.

Los consumidores buscan que sus perros reciban alimentos con beneficios similares a los que ellos consideran importantes en su propia alimentación, como ingredientes funcionales enfocados en salud y bienestar.

Durante el evento, el responsable del área de Pet Solution Manager de ADM, Ricardo Rodríguez, expuso que en la etapa adulta avanzada, los perros presentan cambios físicos y metabólicos que requieren una nutrición adaptada.

Entre los principales cambios se observa una disminución de actividad, pérdida de masa muscular, problemas articulares, alteraciones en la función cerebral, salud dental y cambios en la microbiota intestinal.

Aunque generalmente se considera senior a partir de los siete años, la edad varía según el tamaño de la raza: los perros pequeños suelen tener una mayor longevidad que las razas grandes y gigantes.

Ganador es actualmente la segunda marca más importante dentro del segmento de alimento para mascotas senior, de acuerdo con datos de Nielsen e ISCAM, firmas proveedoras de datos de mercado.

Además, cuenta con una participación de 17.4% en el mercado total y mantiene un crecimiento de 4.6%, mientras que la categoría registra una contracción de 0.3%.

En el segmento premium, la marca concentra una participación de 56.7%, con un crecimiento de 11 por ciento.