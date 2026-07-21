Palomitas

La Comisión de Transparencia del INE le dio el visto bueno a los seis partidos políticos (Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC) tras confirmar que cumplieron con sus obligaciones de transparencia correspondientes a finales de 2025. Aunque en mayo había inconsistencias en la Plataforma Nacional de Transparencia, los institutos políticos aprovecharon el plazo de gracia de 20 días para ponerse al corriente.

Mago

A un año del Bachillerato Nacional, el titular de la SEP, Mario Delgado, presumió la primera generación de 527,000 egresados con doble certificación: preparatoria y título técnico avalado por universidades e instituciones públicas. La apuesta busca conectar la formación media superior con el mercado laboral y facilitar el paso a la universidad para casi dos millones de alumnos.

Bailarina

El líder de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, salió a aplaudir la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de acudir al cierre del Mundial 2026 en Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump. Entrado en tono lírico y citando a Eduardo Galeano, el legislador justificó la jugada como un gesto de prudencia, cortesía política y defensa de la soberanía.