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La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 21 de julio del 2026.

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Redacción El Economista

Palomitas

La Comisión de Transparencia del INE le dio el visto bueno a los seis partidos políticos (Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y MC) tras confirmar que cumplieron con sus obligaciones de transparencia correspondientes a finales de 2025. Aunque en mayo había inconsistencias en la Plataforma Nacional de Transparencia, los institutos políticos aprovecharon el plazo de gracia de 20 días para ponerse al corriente.

Mago

A un año del Bachillerato Nacional, el titular de la SEP, Mario Delgado, presumió la primera generación de 527,000 egresados con doble certificación: preparatoria y título técnico avalado por universidades e instituciones públicas. La apuesta busca conectar la formación media superior con el mercado laboral y facilitar el paso a la universidad para casi dos millones de alumnos. 

Bailarina

El líder de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, salió a aplaudir la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de acudir al cierre del Mundial 2026 en Estados Unidos tras la invitación de Donald Trump. Entrado en tono lírico y citando a Eduardo Galeano, el legislador justificó la jugada como un gesto de prudencia, cortesía política y defensa de la soberanía.

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