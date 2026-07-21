TSMC subirá los precios de la fabricación de chips hasta 10% en 2027

TSMC, el ⁠mayor fabricante de chips por encargo del mundo, tiene ⁠previsto subir los precios de la fabricación de chips hasta un 10% a partir de 2027 para compensar el aumento ⁠de los costos de los ⁠materiales, los equipos de fabricación y la construcción de plantas en el extranjero, informó el martes Nikkei Asia, citando a varias fuentes.

Según el artículo, los aumentos del precio base oscilan entre el 5% y el 10%, dependiendo del cliente y del producto.

La producción con nodos maduros, que abarca las tecnologías de 12 nm, 16 nm y 28 nm, se enfrentará a subidas de hasta el 10%, según el medio.

Las negociaciones comenzaron en junio y concluyeron en julio, y los nuevos precios entrarán en vigor a principios de 2027, según Nikkei.

TSMC no hace comentarios sobre los precios, dijo un portavoz de la empresa al ser contactado por Reuters.

"Nuestra estrategia de ​precios es estratégica, no oportunista. Seguiremos colaborando estrechamente con los clientes y vendiéndoles nuestro valor", dijo el portavoz.

El director ejecutivo de TSMC, C.C. ⁠Wei, dijo en ⁠junio que le gustaría subir los precios, aunque añadió que la empresa ⁠se abstendría de aplicar subidas bruscas como las que han impuesto algunas empresas de memorias.

La semana pasada, TSMC, considerada como un referente de la demanda de chips de IA, superó las expectativas del mercado al registrar un aumento del 77% en sus ganancias del segundo trimestre, alcanzando un máximo histórico de 706,600 ⁠millones de dólares taiwaneses (22,000 millones de dólares).