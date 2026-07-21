Banco Azteca marca pauta

Quién es quién en el sistema financiero. En esta ocasión destaca la eficiencia, innovación y solidez del modelo de negocios de Banco Azteca, bajo la dirección de Francisco Tonatiuh Rodríguez.

Euromoney, referente global con más de 50 años de análisis financiero, premia y consolida la estrategia del banco al destacar que impulsa el desarrollo económico de las familias mexicanas a través de un servicio de préstamo responsable y de primer nivel.

La firma mexicana con 23 años se encuentra generando comunidades, no sólo ofrece créditos en comunidades alejadas de las ciudades, también ofrece capacitación, asesoría y, educación financiera.

Y es que, aun cuando existen aceleradoras e incubadoras de negocios, se habla que más del 80% de los emprendedores no se acercan a estas instituciones, el esquema empírico sigue siendo el más socorrido, y 7 de cada 10 empresas desaparecen en los dos primeros años de vida.

De ahí que, si bien es cierto, el grupo financiero cuenta con dicha estrategia en las grandes ciudades es en las comunidades de zonas más alejadas, donde plantea seguir desarrollando las comunidades, e incluso fuera de México.

Donde si bien es cierto, los negocios que apoyan vía crédito y capacitación son pequeños y diversificados, esa ha sido la clave, dado que son resilientes.

La posición de Banco Azteca toma mayor relevancia si consideramos que Euromoney Awards es uno de los referentes más prestigiosos y respetados a nivel mundial en la industria bancaria y financiera.

La firma de origen británica con más de 50 años de trayectoria se ha consolidado como un proveedor líder de inteligencia competitiva y certificación, ofreciendo análisis basados en datos que informan estrategias, validan el desempeño y apoyan la toma de decisiones a nivel ejecutivo en las principales instituciones del mundo.

A diferencia de otras distinciones, estos premios se otorgan tras un riguroso proceso de evaluación basado en postulaciones, donde cada banco debe demostrar con hechos tangibles sus logros, innovaciones y resultados de desempeño durante un periodo de 12 meses, lo que otorga a este galardón un alto grado de objetividad, transparencia y peso en el mercado global.

Al ser nombrado Banco Azteca el mejor en préstamo al consumo tanto a nivel nacional como regional, muestra su excelencia en la gestión de carteras de préstamo masivo, combinando tecnología, análisis de datos avanzado y una profunda comprensión de las necesidades reales del cliente.

Es una realidad que la inclusión financiera no está peleada con la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio, la capacidad del banco mexicano demuestra la capacidad de otorgar financiamiento responsable, ágil y de calidad a segmentos de la población que tradicionalmente han enfrentado barreras para acceder al sistema financiero formal.