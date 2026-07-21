Los hutíes advierten a las navieras de ataques en los puertos sauditas

⁠Las compañías navieras no deben cargar ⁠ni descargar mercancías en los puertos de Arabia Saudita, ya que dicha actividad ⁠podría dar lugar a ⁠que sean blanco de ataques "en cualquier lugar" por parte de la milicia hutí, de Yemen y alineada con Irán, según un correo electrónico enviado a las empresas por los hutíes.

"Se prohíbe a los buques cargar o descargar mercancías en cualquier puerto saudita", indicaba el correo electrónico del 20 de julio, que recibieron varias empresas navieras.

"Recomendamos encarecidamente que su empresa actúe con la debida diligencia y la máxima precaución en todas sus operaciones", decía el correo electrónico, que fue enviado a varias empresas del sector y al que ha ⁠tenido acceso Reuters.

"Cualquier actividad ⁠de este tipo ⁠expondría a los buques infractores a sanciones. Además, ⁠podrían ser objeto de ataques en cualquier lugar dentro del alcance operativo de las Fuerzas Armadas yemeníes", advertía el correo electrónico, enviado por el Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias de los hutíes, con sede en ⁠Saná.