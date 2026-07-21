El nuevo primer ministro británico se propone reducir el precio de la factura de la luz

El primer ministro británico, Andy Burnham, dijo este martes que reduciría los impuestos sobre las facturas de electricidad en su primer intento por aliviar una prolongada crisis ⁠del costo de la vida que ha enfurecido a la población y ha contribuido a avivar la inestabilidad política.

En su segundo día en el cargo, Burnham afirmó que su Gobierno eliminaría el impuesto sobre el valor añadido de las facturas de electricidad domésticas a partir del 1 de octubre, lo que supondría una reducción de unas 45 libras en la factura media anual de las aproximadamente 1,862 libras que pagan los hogares.

Ante la ⁠atenta mirada de los inversionistas en bonos, que observan de cerca cómo ⁠se financiará cualquier medida de apoyo fiscal, dijo que esta medida se financiaría con el ahorro derivado de la cancelación de un programa de identificación digital de 1,800 millones de libras (2,420 millones de dólares), que anunció el domingo.

"Estamos tomando medidas inmediatas para reducir los impuestos sobre las facturas de la energía, dejar más dinero en los bolsillos de la gente y devolver la esperanza", dijo en un comunicado, tras haberse comprometido a dar a la gente más "margen para respirar" en sus vidas.

Burnham intenta actuar rápidamente para ofrecer apoyo

El anuncio sobre la energía tiene por objeto demostrar que Burnham actuará con rapidez para mejorar el nivel de vida tras años de estancamiento.

Sin embargo, lo que podría ser una primera señal de que su llamamiento a la unidad en el Partido Laborista, actualmente en el Gobierno, podría caer en saco roto: un aliado del ex primer ministro Keir Starmer, Darren Jones, señaló que el plan de identificación digital carecía de financiación, y cuestionó si el nuevo líder disponía de los fondos necesarios para sufragar su medida sobre las facturas de la energía.

"El Gobierno tendrá que detallar cómo financiará sus nuevas medidas en los presupuestos", dijo en la red social X.

Las facturas de la energía han sido uno de los principales factores de la crisis del costo de la vida en Reino Unido, después de que el precio mayorista del gas, que influye considerablemente en los precios de la electricidad en el país, se disparara tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

El Gobierno conservador de entonces destinó miles de millones de libras a proteger a los hogares mediante una garantía de precios energéticos. Sin embargo, aunque los precios se moderaron a partir de mediados de 2023, siguen siendo hasta un 60% más altos que antes de la crisis energética.

Además, han vuelto a subir en los últimos meses debido a la guerra con Irán. La asociación británica contra la pobreza energética End Fuel Poverty Coalition acogió con satisfacción la medida como una señal de intención positiva, pero añadió: "No aborda la magnitud de lo que están afrontando los hogares, ya que millones de personas siguen destinando una parte inasequible de sus ingresos a la energía y acumulan niveles récord de deuda energética tras sucesivos inviernos de facturas elevadas".

Entrada y salida de líderes

Burnham se ha comprometido a poner en marcha un programa que, en su opinión, puede dar un giro a la situación en Reino Unido, con la esperanza de que una agenda más audaz permita recuperar votantes para el Partido Laborista, actualmente en el Gobierno, y hacer frente al desafío que supone el partido populista Reform UK, liderado por el defensor del Brexit Nigel Farage.

Hay mucho en juego. Apodado el "rey del Norte" por su tenaz defensa de la zona del noroeste de Inglaterra conocida como Gran Mánchester cuando era alcalde, Burnham ⁠es el líder más popular de los principales partidos políticos británicos y cuenta con un apoyo abrumador en el Partido Laborista.

Sin ⁠embargo, la constante rotación de líderes en Reino Unido durante la última década ha puesto de ⁠manifiesto la rapidez con la que los partidos pueden volverse en contra de sus líderes cuando se considera que no cumplen con las expectativas de los votantes, por lo que Burnham tendrá que actuar con celeridad para afianzar su autoridad ⁠en el Gobierno.

Quiere empezar con buen pie. En su primer discurso como primer ministro, Burnham dijo que su principal objetivo era acabar con el problema de las personas que duermen en la calle en Reino Unido, pero también que quería que la gente notara rápidamente en su bolsillo el cambio del Gobierno.

Los mercados están atentos

También se espera que estudie posibles límites máximos para las tarifas de autobús —algo que Burnham ya hizo en Mánchester— y otras medidas, para respaldar su afirmación de que "pondré el bienestar de las personas en el centro de todo lo que haga".

"No se resolverá todo, no se aliviará toda la presión", dijo a los periodistas. "Pero muestra la dirección que vamos a tomar y (…) que queremos echarles una mano".

Los mercados estarán muy atentos a cómo Burnham y su inesperada elección para ministro de Economía, el exministro de Defensa John Healey, planean financiar sus planes, después de que el lunes subieran los costos de financiación, lo que llevó los rendimientos de los bonos del Estado a 30 años a su máximo en dos meses.

A algunos inversionistas les inquietaron las declaraciones de Burnham, quien ⁠dijo que tenía previsto hacer uso de "toda la flexibilidad" que permiten las normas fiscales vigentes.

Como muestra del limitado margen de maniobra, el Fondo Monetario Internacional había elogiado al Gobierno anterior por no introducir subvenciones energéticas generales y no específicas en respuesta al conflicto con Irán, mientras que la OCDE ha instado a Reino Unido a reducir —en lugar de ampliar— las exenciones del IVA para reforzar los ingresos fiscales.