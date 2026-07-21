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Oro sube más de 1% y plata casi 5% por esperanzas de esfuerzos de mediación en Oriente Medio
El oro ganaba más de un 1%, mientras los inversores valoran las noticias sobre nuevos esfuerzos de mediación en Oriente Medio, que podrían afectar a los precios de la energía y calmar los temores sobre unas tasas de interés más altas
El oro ganaba más de un 1% este martes, mientras los inversores valoran las noticias sobre nuevos esfuerzos de mediación en Oriente Medio, que podrían afectar a los precios de la energía y calmar los temores sobre unas tasas de interés más altas durante más tiempo para contener la inflación.
A las 09:11 GMT, el oro al contado subía un 1.5%, hasta los 4,064.89 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto avanzaban un 1.4%, para colocarse en los 4,069.7 dólares.
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"El oro ha estado buscando un suelo de precios tras su épico repunte en enero de este año, cuando alcanzó un máximo histórico, y existe la sensación de que lo peor en cuanto a la liquidación podría haber quedado ya atrás", afirmó el analista independiente Ross Norman.
"Dicho esto, al oro le cuesta encontrar un impulso alcista en estos momentos y la cautela sigue siendo la consigna", añadió.
Los precios del crudo avanzaban, mientras los mercados sopesan las noticias sobre los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán frente al intercambio de nuevos ataques entre ambos países y las amenazas de un bloqueo naval de Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.
Un alto funcionario iraní declaró el lunes a Reuters que Teherán había recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de diez días, en un intento por salvar el acuerdo provisional.
Por su parte, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, amenazaron el lunes con imponer un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente en la guerra y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio más allá del golfo Pérsico.
En otros metales preciosos, la plata al contado subía un 4.8%, a 59.11 dólares por onza; el platino avanzaba un 1.9%, a 1,624.88 dólares; y el paladio mejoraba un 2.3%, a 1,281.75 dólares.