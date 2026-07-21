Oro sube más de 1% y plata casi 5% por esperanzas de esfuerzos de mediación en Oriente Medio

El oro ganaba más de un 1% este martes, mientras los ⁠inversores valoran las noticias sobre nuevos esfuerzos de mediación en Oriente Medio, que podrían afectar a los precios de la energía y calmar ⁠los temores sobre unas tasas de ⁠interés más altas durante más tiempo para contener la inflación.

A las 09:11 GMT, el oro al contado subía un 1.5%, hasta los 4,064.89 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto avanzaban un 1.4%, para colocarse en los 4,069.7 dólares.

"El oro ha estado buscando un suelo de precios tras su épico repunte en enero de este año, cuando alcanzó un máximo histórico, y existe la sensación de que lo peor en cuanto a la liquidación podría haber quedado ya atrás", afirmó el analista independiente Ross Norman.

"Dicho esto, al oro le cuesta encontrar un impulso alcista en estos momentos y la cautela sigue siendo la consigna", añadió.

Los precios del crudo avanzaban, mientras los mercados sopesan las noticias sobre los esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán frente al intercambio de nuevos ataques entre ambos países y las amenazas de un bloqueo naval de Arabia Saudita por parte de los hutíes de Yemen.

Un alto funcionario iraní declaró el ⁠lunes a Reuters que Teherán había ⁠recibido una propuesta de los mediadores para un alto el fuego de diez ⁠días, en un intento por salvar el acuerdo provisional.

Por su parte, los hutíes de Yemen, alineados con Irán, amenazaron el lunes con imponer un bloqueo naval a Arabia Saudita, lo que abre un posible nuevo frente en la guerra y aumenta la amenaza para el suministro energético mundial y el comercio más allá del golfo Pérsico.

En otros metales preciosos, la ⁠plata al contado subía un 4.8%, a 59.11 dólares por onza; el platino avanzaba un 1.9%, a 1,624.88 dólares; y el paladio mejoraba un 2.3%, a 1,281.75 dólares.