Otros ganadores del Mundial: de Cabo Verde a Noruega y más

La Copa del Mundo sólo puede tener un campeón y en la edición 2026 ese mérito fue para España. Pero eso no quiere decir que el resto de participantes hayan perdido todo.

El verano en Norteamérica dejó otras historias interesantes de triunfos, incluso, más allá de la cancha. Cabo Verde y Noruega fueron algunas de las selecciones más destacadas, así como Vozinha y Jude Bellingham en el plano individual.

El Mundial marcó un hito al durar 39 días y componerse de un total de 104 partidos. Por consecuencia, también se establecieron récords en cuanto a goles (308), asistencia (6.81 millones) y premio económico (12.5 millones de dólares para los eliminados en fase de grupos).

No obstante, también sobresalieron elementos cualitativos como ver al entrenador de Egipto, Hossam Hassan, luciendo una bandera de Palestina después de la victoria de su país en dieciseisavos de final sobre Australia.

Además del factor emotivo por dicho conflicto bélico, estuvo el fin de una sequía, ya que Egipto no había ganado una ronda de eliminación directa de Copa del Mundo desde su debut hace 92 años. Con Mohamed Salah al frente, esa barrera se rompió.

Un caso similar se dio con Noruega. Erling Haaland comandó la mejor participación de su país al llegar hasta cuartos de final, luego de vencer a Costa de Marfil y Brasil en ronda de eliminación directa. Antes de este verano, la selección nórdica no había ganado más allá de fase de grupos.

En total, siete selecciones superaron la primera ronda del Mundial por primera vez en Norteamérica 2026: Sudáfrica, Bosnia-Herzegovina, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Cabo Verde, Egipto y uno de los anfitriones, Canadá.

Cabo Verde fue el único de ellos que lo hizo en su debut. Sorprendió al sobrevivir al ‘grupo de la muerte’ con España, Uruguay y Arabia Saudita, en gran parte, por las atajadas de su portero, Vozinha.

El arquero de 40 años se convirtió en todo un fenómeno viral que acaparó 29.4 millones de nuevos seguidores en Instagram, siendo el segundo con más incremento en dicha red social sólo por detrás de Haaland y sus 32.1 millones.

Vozinha y el resto de sus compañeros fueron recibidos como héroes al aterrizar en Cabo Verde después de caer 2-3 ante el entonces campeón del mundo, Argentina, en tiempo extra en dieciseisavos de final.

A una escala mayor, la selección de Inglaterra también vivió un momento inédito. Y es que después de dos intentos fallidos (1990 y 2018), al fin pudo ganar el partido por el tercer lugar, que fue su segunda mejor posición histórica detrás del título de 1966.

Si bien para los ingleses la mayor obligación es el título después de más de medio siglo, esta posición revivió sus esperanzas hacia 2030.

Uno de los reflejos más claros de los triunfos de estas y otras selecciones en el Mundial 2026 es la actualización del Ranking FIFA.

México, por ejemplo, regresó al top 10 después de cuatro años. Aunque volvió a ser eliminado en octavos de final, como le ocurrió de manera consecutiva de 1994 a 2018, sus cuatro triunfos iniciales con cero goles en contra le permitieron aparecer en el décimo peldaño de la clasificación a partir del 20 de julio.

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De hecho, esto marcó el regreso de una selección de la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) al top 10 de una Copa del Mundo, algo que había logrado Costa Rica por última vez en 2014, luego de meterse a cuartos de final.

Por otra parte, Noruega escaló 12 posiciones hasta meterse en el top 20. Ghana aumentó ocho lugares y Paraguay, siete, siendo otros de los más destacados.

Esta fue la edición 23 en la historia de los Mundiales de la FIFA. La número 24 coincidirá con el centenario del evento, en 2030, y se celebrará en seis países: Uruguay, Paraguay, Argentina, Marruecos, España y Portugal, con posibilidad de aumentar de 48 a 64 participantes.