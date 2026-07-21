Bonilla acerca al PT con MC en Baja California

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, informó que sostuvo una reunión privada con el presidente de la Comisión Nacional de Convenciones Procesos Internos de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, con quien dialogó sobre la situación política del país, los desafíos que enfrenta la entidad fronteriza y los escenarios rumbo a los próximos años.

A través de sus redes sociales, el exfuncionario posteo una foto con el integrante de Movimiento Ciudadano y señaló que la charla trató de una conversación "cordial y franca", en la que ambos intercambiaron puntos de vista sobre distintos temas de interés nacional y estatal.

Sin embargo, el exmandatario no detalló el lugar donde se realizó la reunión ni si del encuentro surgieron acuerdos o planteamientos específicos sobre una posible agenda política.

"En la vida pública siempre es importante mantener el diálogo abierto, intercambiar puntos de vista y escuchar diferentes perspectivas", expresó.

Dicha reunión ocurrió en un contexto de confrontación política con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien recientemente acusó a su antecesor de haber organizado una "trampa" para grabar de manera clandestina una conversación privada relacionada con la cancelación de su visa estadounidense.

En los últimos días, la mandataria estatal rechazó las versiones que la señalan de haber ofrecido colaborar con el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

La gobernadora relató que el origen del caso se remonta al 15 de diciembre de 2025, cuando, según su versión, Jaime Bonilla le propuso reunirse en Tijuana con personas que supuestamente podrían ayudarla a resolver la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos.