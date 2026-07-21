Mayo Zambada pide perdón por décadas como narcotraficante

Ismael el Mayo Zambada fue sentenciado en un tribunal federal de Brooklyn, en Estados Unidos, este lunes, a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal del Cártel de Sinaloa, calificada como una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo y por su participación en actividades del crimen organizado.

La sentencia fue dictada por el juez de Distrito Este de Nueva York de Estados Unidos, Brian M. Cogan, quien como parte de un acuerdo de culpabilidad ordenó se le decomisen 15,000 millones de dólares al exlíder criminal; el juez también tomó en cuenta la petición de la defensa e hizo una recomendación para que Zambada García, de 76 años de edad, pueda pasar su condena en un centro de reclusión que le permita atender sus padecimientos médicos.

El Mayo Zambada se declaró culpable el 25 de agosto de 2025, admitiendo ser uno de los principales líderes de la organización criminal y de un cargo relacionado con la Ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado).

Se indicó que el Mayo pasó casi cuatro décadas liderando el tráfico de toneladas de fentanilo, cocaína y “otras drogas letales del Cártel de Sinaloa hacia Estados Unidos, y ordenó actos de violencia despiadados para proteger su organización”.

Sobre este exlíder criminal pesaban diversas acusaciones en seis jurisdicciones federales de EU: el Distrito Este de Nueva York; el Distrito Oeste de Texas; el Distrito de Columbia; el Distrito Norte de Illinois; el Distrito Sur de California; y el Distrito Central de California.

La acusación del Distrito Este de Nueva York imputó a Zambada García ser el líder principal de una organización criminal por actos cometidos entre enero de 1989 y enero de 2024 y la acusación del Distrito Oeste de Texas lo imputó por conspiración bajo la ley Rico por su participación en lavado de dinero, asesinato y conspiraciones de narcotráfico, así como por violaciones de la ley estatal por asesinato y secuestro, por actos cometidos entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.

No obstante, en virtud de un acuerdo de culpabilidad, Zambada García aceptó el traslado de las acusaciones formales y sentencia al Distrito Este de Nueva York. Por lo que las acusaciones restantes serán desestimadas en los próximos días.

Durante la audiencia, el exlíder del Cártel de Sinaloa leyó una carta en la que aceptó su responsabilidad y pidió disculpas.

Según lo expresado por Zambada, llegó al Tribunal consciente de que sus actos causaron daño, un daño real, a personas, familias y comunidades. “Asumo plena responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y comprendo que hoy debo responder por esas decisiones”.

Argumentó que no fue a juicio porque no quería negar la verdad, al tiempo que dijo comprender la gravedad de la pena a la que se enfrenta.

“Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que di”, subrayó.

El capo también expresó que creció en un entorno donde la violencia y el crimen parecían normales, “pero ahora sé que eso no es excusa”.

“Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto: la violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte. Nadie gana en una guerra como esta”, lanzó.

Incluso, llamó a la próxima generación a que “elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida.

“No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo asumir la responsabilidad por ello. Pasaré el resto de mi vida reflexionando sobre mis actos y con la esperanza de que, de alguna manera, mis palabras de hoy ayuden a alguien a evitar cometer los mismos errores”, concluyó momentos antes de recibir sentencia.

Cooperación

Una vez que fue dictada la sentencia, a la afueras del tribunal, el jefe de la DEA, Terrance C. Cole, destacó que la sentencia de hoy envía un mensaje claro a todos los cárteles y funcionarios corruptos involucrados con el crimen organizado.

Asimismo, tras la sentencia, el jefe de la DEA añadió que "por muy poderosos que se vuelvan o por mucho tiempo que eludan la justicia, la DEA no dejará de perseguirlos.

Mientras que el fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr, expresó que “Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenar el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente”.

Reconoció que “esta sentencia fue posible gracias a la incansable cooperación bilateral entre las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas, que se negaron a permitir que los años de evasión de la justicia del Mayo se convirtieran en una situación permanente. Esperamos que la sentencia de hoy traiga algo de justicia a las innumerables víctimas del narcotráfico y la violencia del Cártel de Sinaloa”.