Cobre acelera su crecimiento en México y América Latina

La plataforma de pagos empresariales Cobre nombró a Brian Siu como su nuevo director de ingresos, movimiento con el que busca reforzar su estrategia comercial en México y el resto de Latinoámerica, en un contexto marcado por el crecimiento de sus operaciones en la región.

El nombramiento ocurre después de que la compañía duplicó el volumen de transacciones procesadas durante el 2025, al superar los 17,000 millones de dólares, el doble de lo registrado un año antes. Actualmente, Cobre procesa más de 2,600 millones de dólares mensuales en pagos empresariales en América Latina, cifras que respaldan la expansión de su infraestructura de pagos para empresas.

La tecnológica señaló que México se ha convertido en uno de sus mercados prioritarios debido a la creciente demanda de herramientas para automatizar procesos financieros, realizar pagos inmediatos y facilitar operaciones transfronterizas entre empresas.

Siu será responsable de dirigir la estrategia comercial de la compañía con el objetivo de ampliar la adopción de la plataforma entre clientes corporativos y consolidar la presencia de Cobre en los mercados donde opera.

“Estamos construyendo la infraestructura financiera que impulsará la próxima generación de empresas en América Latina. Brian aporta una combinación excepcional de experiencia operativa, liderazgo comercial y conocimiento del ecosistema fintech regional que será clave para acelerar nuestra siguiente etapa de crecimiento”, señaló José Vélez, cofundador y director ejecutivo de Cobre.

De acuerdo con la empresa, la incorporación del nuevo directivo forma parte de una estrategia para fortalecer su capacidad comercial conforme aumenta la adopción de soluciones de pagos empresariales digitales en la región.

Trayectoria

Siu cuenta con más de una década de experiencia en el sector financiero y fintech. Antes de incorporarse a Cobre se desempeñó como General Manager para Latinoamérica de Jeeves, donde encabezó la expansión de la empresa en México, Colombia y Brasil.

Durante ese periodo dirigió el despliegue de más de 150 millones de dólares en líneas de crédito para empresas, además de liderar la estrategia comercial de la compañía en la región.

Previamente ocupó cargos directivos en Covalto, institución financiera enfocada en el segmento empresarial, y fue cofundador de Krédito, una plataforma colombiana de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

Sobre su incorporación, el nuevo directivo indicó que la evolución del mercado de pagos empresariales en América Latina abre espacio para una mayor digitalización de la infraestructura financiera.

“Las empresas en América Latina están exigiendo una infraestructura financiera más rápida, inteligente y confiable. Cobre está resolviendo uno de los desafíos más complejos de la región y veo una oportunidad extraordinaria para ampliar ese impacto. Estoy entusiasmado de unirme al equipo en este momento de crecimiento y ayudar a escalar nuestra presencia en mercados clave como México”, comentó Siu.

Cobre destacó que el fortalecimiento de su equipo directivo busca acompañar el crecimiento de sus operaciones en la región, donde la digitalización de los pagos empresariales ha incrementado la demanda por plataformas que integren procesos de tesorería, conciliación y transferencias en tiempo real.

La compañía considera que México seguirá siendo uno de los principales motores de ese crecimiento, tanto por el tamaño de su mercado como por el avance de las empresas en la adopción de herramientas de automatización financiera y pagos digitales.