¿Cuánto cuesta hospitalizar u operar a un perro en México? Promedios y cómo proteger tu bolsillo

Los perros son parte fundamental de muchas familias en México; el Inegi reporta que 69.8% de los hogares tiene mascota. Sin embargo, las emergencias veterinarias, como hospitalización y operaciones pueden generar gastos elevados que ponen en riesgo la estabilidad financiera familiar.

Aquí explicamos costos promedio, los principales rubros de gasto y si conviene contratar un seguro para mascotas.

¿Cuánto cuesta una emergencia veterinaria en México?

La Condusef estima que la hospitalización veterinaria promedia 10,000 pesos y las cirugías pueden llegar hasta 40,000 pesos. Otras referencias de mercado indican:

Consulta de emergencia: 500–3,000 pesos , hasta 10,000 pesos en casos graves.

, hasta 10,000 pesos en casos graves. Estudios diagnósticos: 500–$6,000 pesos.

Cirugías: 3,000–40,000 pesos.

Principales impactos financieros para dueños de perros

Según GNP Seguros, los rubros con mayor impacto son:

Gastos médicos y hospitalización.

Intervenciones quirúrgicas y pruebas.

Mantenimiento y prevención (alimento, vacunas, desparasitación).

(alimento, vacunas, desparasitación). Gastos finales (servicios funerarios: 2,000–9,000 pesos).

Penetración del seguro para mascotas en México

La penetración de seguros para mascotas en México es baja (4.3%). De las pólizas existentes, 88% corresponde a perros y 12% a gatos, de acuerdo con GNP Seguros, lo que deja a la mayoría de las familias cubriendo imprevistos con ahorros o ingreso corriente.

¿Qué cubre un seguro para mascotas y por qué considerarlo?

Los seguros reducen el impacto económico y ofrecen coberturas personalizables:

Accidentes y enfermedades, cirugías y hospitalización. Estudios diagnósticos, consultas preventivas y vacunas (según plan). Responsabilidad civil por daños a terceros. Coberturas contra robo con violencia y gastos funerarios (según póliza).

Cómo elegir la mejor póliza (checklist)

Revisar suma asegurada y límites por evento.

Comparar deducibles y porcentajes de reembolso.

Verificar exclusiones y periodos de espera por condiciones preexistentes.

Confirmar red de clínicas y cobertura geográfica.

y cobertura geográfica. Evaluar beneficios adicionales: asesoría, medicamentos, gastos funerarios.

Recomendaciones prácticas para dueños

Crear un fondo de emergencia específico para mascota (meta sugerida: equivalente a una cirugía promedio).

para mascota (meta sugerida: equivalente a una cirugía promedio). Comparar al menos 3 cotizaciones de aseguradoras y leer términos.

y leer términos. Mantener calendario de vacunación y revisiones preventivas para reducir riesgos.

Compara pólizas y calcula si un seguro para mascotas conviene según la edad, historial médico y presupuesto de tu perro.

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