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¿Cuánto cuesta hospitalizar u operar a un perro en México? Promedios y cómo proteger tu bolsillo
Las emergencias veterinarias en México son costosas, la hospitalización de un perro puede llegar hasta 10,000 pesos y cirugías hasta 40,000 pesos. Descubre si un seguro para mascotas protege tu bolsillo.
Los perros son parte fundamental de muchas familias en México; el Inegi reporta que 69.8% de los hogares tiene mascota. Sin embargo, las emergencias veterinarias, como hospitalización y operaciones pueden generar gastos elevados que ponen en riesgo la estabilidad financiera familiar.
Aquí explicamos costos promedio, los principales rubros de gasto y si conviene contratar un seguro para mascotas.
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¿Cuánto cuesta una emergencia veterinaria en México?
La Condusef estima que la hospitalización veterinaria promedia 10,000 pesos y las cirugías pueden llegar hasta 40,000 pesos. Otras referencias de mercado indican:
- Consulta de emergencia: 500–3,000 pesos, hasta 10,000 pesos en casos graves.
- Estudios diagnósticos: 500–$6,000 pesos.
- Cirugías: 3,000–40,000 pesos.
Principales impactos financieros para dueños de perros
Según GNP Seguros, los rubros con mayor impacto son:
- Gastos médicos y hospitalización.
- Intervenciones quirúrgicas y pruebas.
- Mantenimiento y prevención (alimento, vacunas, desparasitación).
- Gastos finales (servicios funerarios: 2,000–9,000 pesos).
Penetración del seguro para mascotas en México
La penetración de seguros para mascotas en México es baja (4.3%). De las pólizas existentes, 88% corresponde a perros y 12% a gatos, de acuerdo con GNP Seguros, lo que deja a la mayoría de las familias cubriendo imprevistos con ahorros o ingreso corriente.
¿Qué cubre un seguro para mascotas y por qué considerarlo?
Los seguros reducen el impacto económico y ofrecen coberturas personalizables:
- Accidentes y enfermedades, cirugías y hospitalización.
- Estudios diagnósticos, consultas preventivas y vacunas (según plan).
- Responsabilidad civil por daños a terceros.
- Coberturas contra robo con violencia y gastos funerarios (según póliza).
Cómo elegir la mejor póliza (checklist)
- Revisar suma asegurada y límites por evento.
- Comparar deducibles y porcentajes de reembolso.
- Verificar exclusiones y periodos de espera por condiciones preexistentes.
- Confirmar red de clínicas y cobertura geográfica.
- Evaluar beneficios adicionales: asesoría, medicamentos, gastos funerarios.
Recomendaciones prácticas para dueños
- Crear un fondo de emergencia específico para mascota (meta sugerida: equivalente a una cirugía promedio).
- Comparar al menos 3 cotizaciones de aseguradoras y leer términos.
- Mantener calendario de vacunación y revisiones preventivas para reducir riesgos.
Compara pólizas y calcula si un seguro para mascotas conviene según la edad, historial médico y presupuesto de tu perro.
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