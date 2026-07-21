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¿Cuánto cuesta hospitalizar u operar a un perro en México? Promedios y cómo proteger tu bolsillo

Las emergencias veterinarias en México son costosas, la hospitalización de un perro puede llegar hasta 10,000 pesos y cirugías hasta 40,000 pesos. Descubre si un seguro para mascotas protege tu bolsillo.

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Sonia Soto

Los perros son parte fundamental de muchas familias en México; el Inegi reporta que 69.8% de los hogares tiene mascota. Sin embargo, las emergencias veterinarias, como hospitalización y operaciones pueden generar gastos elevados que ponen en riesgo la estabilidad financiera familiar.

Aquí explicamos costos promedio, los principales rubros de gasto y si conviene contratar un seguro para mascotas.

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¿Cuánto cuesta una emergencia veterinaria en México?

La Condusef estima que la hospitalización veterinaria promedia 10,000 pesos y las cirugías pueden llegar hasta 40,000 pesos. Otras referencias de mercado indican:

  • Consulta de emergencia: 500–3,000 pesos, hasta 10,000 pesos en casos graves.
  • Estudios diagnósticos: 500–$6,000 pesos.
  • Cirugías: 3,000–40,000 pesos.

Principales impactos financieros para dueños de perros

Según GNP Seguros, los rubros con mayor impacto son:

  • Gastos médicos y hospitalización.
  • Intervenciones quirúrgicas y pruebas.
  • Mantenimiento y prevención (alimento, vacunas, desparasitación).
  • Gastos finales (servicios funerarios: 2,000–9,000 pesos).

Penetración del seguro para mascotas en México

La penetración de seguros para mascotas en México es baja (4.3%). De las pólizas existentes, 88% corresponde a perros y 12% a gatos, de acuerdo con GNP Seguros, lo que deja a la mayoría de las familias cubriendo imprevistos con ahorros o ingreso corriente.

¿Qué cubre un seguro para mascotas y por qué considerarlo?

Los seguros reducen el impacto económico y ofrecen coberturas personalizables:

  1. Accidentes y enfermedades, cirugías y hospitalización.
  2. Estudios diagnósticos, consultas preventivas y vacunas (según plan).
  3. Responsabilidad civil por daños a terceros.
  4. Coberturas contra robo con violencia y gastos funerarios (según póliza).

Cómo elegir la mejor póliza (checklist)

  • Revisar suma asegurada y límites por evento.
  • Comparar deducibles y porcentajes de reembolso.
  • Verificar exclusiones y periodos de espera por condiciones preexistentes.
  • Confirmar red de clínicas y cobertura geográfica.
  • Evaluar beneficios adicionales: asesoría, medicamentos, gastos funerarios.

Recomendaciones prácticas para dueños

  • Crear un fondo de emergencia específico para mascota (meta sugerida: equivalente a una cirugía promedio).
  • Comparar al menos 3 cotizaciones de aseguradoras y leer términos.
  • Mantener calendario de vacunación y revisiones preventivas para reducir riesgos.

Compara pólizas y calcula si un seguro para mascotas conviene según la edad, historial médico y presupuesto de tu perro.

Escribe tus comentarios a sonia.soto@eleconomista.mx

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Sonia Soto

Periodista. Actualmente editora de Finanzas Personales en sus versiones impresa y digital. La mayor parte de su carrera ha transcurrido alrededor de temas financieros, económicos y de negocios. De 2024 a 2025 fue parte de Capital Humano, en los últimos cinco meses como coeditora, donde desarrolló temas de política pública, salud mental, temas de género y marca personal.

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