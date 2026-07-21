Dos países y una ignominia salvaje

Es imposible no hablar del uso de la justicia selectiva y políticamente útil que significa el caso Ruffo Appel. Y, por otro lado, y al mismo tiempo, de la herencia positiva y edificante que ha dejado el final del mundial entre los mexicanos.

Me refiero a lo segundo. Por diversas razones he tenido la suerte de hablar con muchos mexicanos, promedio, yo los llamaría. Taxistas, meseros, carpinteros, electricistas, personal de servicio de un hotel y de casa, etc. De todas esas conversaciones que siempre tenían un tufillo a conferencia internacional por su informalidad, su humor, pero al mismo tiempo su seriedad en ciertos comentarios, concluyo varias cosas.

Los mexicanos descubrimos que en nuestros grandes centros urbanos (CDMX, Guadalajara y Monterrey) no necesitamos quien nos organice y nos convoque. Los mexicanos por lo menos ahí y en otras decenas de ciudades, podemos asistir con un llamado interesante y renovador a compartir el espacio público, sin necesidad de la fuerza pública y con la garantía de que no se presentaran grupos porriles, provocadores o revienta marchas. Así si.

Descubrimos una realidad que sorprendió a muchos y tranquilizo a muchos más. Somos lo que somos: en medio de 150 selecciones en el mundo, somos la 9ª en esta competencia, la 10ª a nivel mundial clasificada por la FIFA y que los muchachos se vieron bien, se esforzaron, que nos dieron la dosis necesaria de profesionalismo y, por lo tanto de ilusión, que nos permitió, con tranquilidad, proferir la frase “y si sí” (o como se escriba, que he oído varias opiniones).

Finalmente creo, que nos dejó una enseñanza, que habrá de tener frutos en el futuro. Somos los mismos mexicanos los que vamos al estadio, al Ángel, al FIFA Fest y a todo lo demás. Así como hay cosas que nos pueden dividir, en general lo esencial es que somos todos mexicanos y esa es nuestra esencia y nuestro destino. Ni fifis, ni chairos, todos pasamos por lo mismo, en algún momento y de alguna manera.

En medio de esos augurios promisorios y de la visita de la presidente al cierre del mundial, con todo y Trump, en el México que quieren imponer los altos jerarcas de Morena se cocina otra cosa.

Ernesto Ruffo Appel, panista de prosapia, de reconocida honestidad, ayuno de escándalos de corrupción antes, durante y después de la gubernatura, es llevado a un penal de alta seguridad por su supuesto involucramiento en tráfico de huachicol fiscal, a través de una empresa en la que no tiene responsabilidades operativas, posee el 30% del capital, en la que hay 3 socios más.

En añadido se usa a una juez del acordeón para emitir la orden de aprensión, porque el juez titular no concedió la concedió. Y, con sorna infantil, se publicita a todos los vientos que es consejero de Somos Mx (nuevo partido con registro), para qué, no se entiende, más que con la justificación de que con un golpe quieran dar varios y sólo así se explica:

Para empezar, se distrae la atención que ha tenido el estulto comportamiento de la gobernadora de Baja California, que cada vez que quiere explicar, más se auto acusa de traición a la patria, de deslealtad gubernamental y de querer correr como rata dejando a los de su partido que se hundan y ella salga impune de sus propios errores y actos delictivos.

Después, le dan un golpe al PAN, pues Ruffo es exgobernador en aquel estado y por aquel partido. Le dan un rosón a Somos mx que tanto odia el oficialismo Y,

Finalmente, se justifican con que el huachicol fiscal no sólo es Moreno, sino que otros de otros partidos también lo hacen. Ante dos Mexicos posibles el gobierno le gusta escupirlo todo, llenarlo de mierda todo y justificarse como si fuéramos todos idiotas. En alguna oficina debe haber un supuesto estratega de comunicación política frotándose las manos de felicidad, desde aquí le digo: eres un pobre imbécil y arderás en nuestro infierno. Nada más, pero nada menos, también.