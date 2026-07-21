Dodge Durango SRT Hellcat Black Demon: la edición limitada de 710 hp que llega a México

Stellantis mantiene su estrategia de lanzar ediciones especiales para conservar la relevancia de sus modelos más longevos, y esta vez el turno es para una de las SUV más brutales del mercado: la Dodge Durango SRT Hellcat Black Demon. Se trata de una variante con tratamiento estético exclusivo y el tren motriz más icónico de la marca bajo el cofre. Aquí te contamos su precio, cuántas unidades habrá y todo su equipamiento.

Precio y disponibilidad en México

Dodge Durango SRT Hellcat Black Demon

La Dodge Durango SRT Hellcat Black Demon ya está disponible en México, pero con una condición que la vuelve pieza de colección: solo llegarán 55 unidades para todo el país.

Precio: $2,174,900 pesos

$2,174,900 pesos Unidades disponibles: 55 en total

Motor y desempeño: 710 hp bajo el cofre

Dodge Durango SRT Hellcat Black Demon

Como es costumbre en la marca, esta camioneta monta el icónico V8 HEMI de 6.2 litros supercargado, capaz de entregar 710 hp y 645 lb-pie de par. El bloque se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades que envía la potencia a las cuatro ruedas.

Las cifras de desempeño hablan por sí solas:

0 a 100 km/h en 3.5 segundos

Velocidad máxima de 290 km/h

Cuarto de milla en 11.5 segundos

Capacidad de arrastre de hasta 4 toneladas

A ello se suman elementos de alto rendimiento como suspensión adaptativa, transmisión reforzada, launch control, diferencial trasero de deslizamiento limitado, selector de modos de manejo, frenos Brembo de 15.8" con seis pistones al frente y de 13.8" con cuatro pistones atrás, además de llantas Pirelli de alto desempeño.

Diseño exclusivo Black Demon

Dodge Durango SRT Hellcat Black Demon

A nivel estético, la Durango Black Demon conserva el kit deportivo tradicional de estos modelos, con tomas y extractores de aire caliente más grandes, y un alerón trasero que genera hasta 65 kg de carga aerodinámica a 290 km/h para mayor estabilidad.

Lo que distingue a esta edición especial es su combinación de carrocería en color negro con franjas Gun Metal y puntas de escape en negro, un look agresivo acorde a su carácter. Interior deportivo y tecnología

Dodge Durango SRT Hellcat Black Demon

Por dentro mantiene la pantalla central de 10.1" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de detalles que refuerzan su exclusividad:

Asientos de corte deportivo con ajuste eléctrico de 8 vías

Acabados en gunmetal anodizado y molduras de fibra de carbono

Cinturones de seguridad en color gris

Sistema de audio Harman/Kardon de 19 bocinas con subwoofer y amplificador

Páginas dedicadas con información de alto desempeño

Seguridad

Pese a su enfoque deportivo, la SUV no descuida la seguridad e incluye siete bolsas de aire, mantenimiento de carril, freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero, entre otros sistemas.