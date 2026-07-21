Sofipos buscan un ecosistema financiero en igualdad de condiciones para ampliar la inclusión

Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) consideraron que el siguiente paso para fortalecer la inclusión financiera en México pasa por consolidar un ecosistema donde todos los participantes compitan en igualdad de condiciones, con una regulación que fomente la interoperabilidad y facilite la expansión de los servicios financieros.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), Marlene Garayzar, señaló que este objetivo debe ir más allá de la digitalización de procesos y enfocarse en que las personas puedan acceder a herramientas que les permitan ahorrar, obtener crédito, cobrar por su trabajo y realizar pagos de manera sencilla.

"Queremos un ecosistema donde todas las instituciones puedan participar en igualdad de condiciones y donde la regulación siga impulsando un sistema financiero cada vez más interoperable, competitivo e incluyente. El crecimiento del sector financiero no puede medirse únicamente por el número de usuarios, por el volumen de transacciones o por la velocidad con la que innovamos", afirmó durante la conferencia inaugural del Open Finance 2050.

Garayzar añadió que la evolución del sistema financiero debe evaluarse por la fortaleza de las instituciones y el impacto que los servicios financieros tienen en la vida cotidiana de las personas.

“La inclusión financiera significa que una persona pueda ahorrar con seguridad, acceder a un crédito, cobrar por su trabajo de manera sencilla y realizar pagos sin fricciones para construir un patrimonio. Las sofipos conocemos esa realidad porque hemos llegado a comunidades donde otros modelos no pudieron llegar. Antes de ofrecer un producto hay que entender una necesidad y, antes de hablar de innovación, hay que construir confianza”, mencionó.

Además, consideró que existe margen para fortalecer el financiamiento productivo de este segmento, al ser un motor para la actividad económica y la inclusión financiera.

“Detrás de una micro, pequeña o mediana empresa hay mucho más que un negocio; hay familias que dependen de ella, empleos que sostienen comunidades enteras y emprendedores que todos los días apuestan por sacar adelante sus proyectos. Por eso creemos que existe una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el financiamiento productivo de las mipymes”, destacó la representante del gremio.

Personalización de servicios

En el mismo foro, el presidente de Fintech México, Felipe Vallejo, complementó esta visión al señalar que ningún país, mercado o institución financiera enfrenta las mismas condiciones, por lo que tecnologías como la inteligencia artificial y el open finance deben aprovecharse para ofrecer servicios financieros cada vez más personalizados.

El directivo explicó que estas herramientas permiten comprender mejor las necesidades de los usuarios y adaptar productos a distintos perfiles, regiones y actividades económicas. Agregó que una mayor competencia entre fintechs, bancos y otros intermediarios puede acelerar la innovación y ampliar las opciones disponibles para los consumidores.

"¿Cómo aplicamos lo que ya hay de tecnología en nuestras provisiones, cómo lo bajamos a una realidad? Y yo creo que si logramos hacer eso podemos tener un mucho mejor sistema financiero", afirmó Vallejo.