¿Quién es GAC y por qué México es clave para su crecimiento internacional?

Más allá de ser una "nueva opción" en los pisos de venta, GAC (Guangzhou Automobile Group) representa una de las fuerzas más disruptivas en la era de la electromovilidad y la inteligencia artificial.

Respaldada por más de dos décadas de liderar rankings globales de calidad manufacturera y ser parte del prestigioso listado Fortune Global 500, la firma china ha acelerado su consolidación en el mercado local.

La compañía ha superado la producción acumulada de 30 millones de vehículos y ha invertido más de 7,500 millones de dólares en investigación y desarrollo. También cuenta con más de 18,600 patentes y una red internacional de diseño e ingeniería.

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Con una estrategia que va desde vehículos híbridos enchufables de gama premium hasta compactos 100% eléctricos impulsados por tecnología de vanguardia, entender qué es GAC es sumergirse en el futuro de los autos.

Con un enfoque volcado hacia la electromovilidad y el diseño inteligente, GAC se ha consolidado como un referente de vehículos de gama premium.

México como mercado estratégico

Desde el inicio de sus operaciones, GAC México ha comercializado más de 12,000 vehículos y ha desarrollado una red de presencia en las principales ciudades del país.

En el mapa de expansión internacional de GAC, México se ha convertido en el territorio clave para liderar el mercado latinoamericano.

La alta demanda de movilidad tecnológica, la conectividad geográfica y la competitividad económica del país motivaron a la firma a colocar a México en el corazón de su estrategia de posicionamiento comercial y desarrollo sostenible.

Evolución en sus primeros años

Desde su llegada oficial a finales de 2023, la evolución de GAC en México ha sido sumamente acelerada, la marca logró capturar la atención del consumidor mexicano gracias a un portafolio diversificado que incluye tecnologías de gasolina (Emzoom), opciones híbridas (como sus icónicas SUVs, Emkoo, GS4 HEV y GS8 HEV) y modelos 100% eléctricos (AION UT) de su firma avanzada Aion.

En su primer año completo de operaciones, la automotriz experimentó una expansión masiva, ya que GAC cuenta con distribuidores en todo el territorio nacional.

Centro de Distribución de Autopartes y Refacciones

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Para respaldar este vertiginoso crecimiento y garantizar un servicio postventa de clase mundial, la marca inauguró su Centro de Distribución de Partes (CDP) en el Estado de México.

Con una infraestructura logística inteligente y de última generación, este centro tiene la capacidad de almacenar hasta 100,000 autopartes y refacciones. Esta robusta operación garantiza una disponibilidad superior al 90% en piezas, eliminando los cuellos de botella y asegurando respuestas ágiles y eficientes a los clientes de todas sus agencias.

Planta de ensamble en México

El compromiso a largo plazo de la compañía se consolidó con un hito histórico: GAC confirmó la apertura y el inicio de operaciones de su propia planta de ensamble flexible en México para el segundo semestre de 2026.

Bajo el modelo global One GAC 2.0, este centro de producción estará enfocado en su primera etapa en cubrir la demanda del mercado interno. El anuncio marca un antes y un después, posicionándola estratégicamente dentro del ecosistema manufacturero nacional.

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Alianza con Deportivo Toluca Fútbol Club

Para conectar de manera profunda con la identidad y pasión de los mexicanos, GAC anunció una alianza estratégica de gran alcance con el Deportivo Toluca Fútbol Club.

Más allá de un patrocinio tradicional, esta sinergia (que ya luce orgullosamente el logotipo de la automotriz en el uniforme de los Diablos Rojos) celebra valores compartidos como la disciplina, la resiliencia y la mentalidad ganadora.

Con esta plataforma deportiva, GAC no solo acelera su presencia de marca en el país, sino que fusiona de manera perfecta la innovación de su movilidad con la pasión del balompié.