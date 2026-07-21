Fondo Ambiental buscará movilizar hasta 10 millones de dólares para proyectos ambientales sin presionar finanzas públicas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- presentaron el Fondo de Capital Ambiental para México, un mecanismo con una meta inicial de movilizar hasta 10 millones de dólares para financiar proyectos ambientales y de desarrollo sostenible, sin generar presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

El nuevo instrumento busca atraer recursos de empresas, instituciones financieras, organismos multilaterales y fundaciones para respaldar iniciativas de restauración de ecosistemas, protección del capital natural, gestión sostenible del agua y los suelos, economía circular, bioeconomía, calidad del aire y acción climática, entre otras prioridades alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

Durante su presentación, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, destacó que el fondo forma parte de la estrategia para fortalecer la arquitectura de financiamiento sostenible del país mediante una mayor participación del capital privado e institucional.

"El fondo permitirá articular iniciativas valiosas dentro de una cartera común con proyectos bien preparados, objetivos claros y resultados verificables. Los proyectos de seguridad hídrica, recuperación de cuencas, conservación de ecosistemas, economía circular, calidad del aire, biodiversidad o resiliencia territorial pueden contribuir a reducir riesgos en las cadenas de valor y a fortalecer los entornos donde operan. La sostenibilidad en este sentido no debe verse únicamente como una obligación o un costo”, mencionó

Amador señaló que los efectos de las sequías, inundaciones, incendios forestales y la degradación de los suelos ya tienen impactos directos sobre la productividad, la infraestructura, las cadenas de suministro y las decisiones de inversión. Explicó que el mecanismo permitirá movilizar recursos hacia proyectos con resultados medibles, complementando la acción del gobierno sin aumentar la carga sobre las finanzas públicas.

"Desde la Secretaría de Hacienda hemos trabajado para que esta agenda cuente con instrumentos financieros que permitan llevarla a la práctica. El Fondo de Capital Ambiental representa un paso adicional en el financiamiento sostenible. Ahora se busca contar con un vehículo que permita identificar, preparar y movilizar recursos para proyectos directamente vinculados con las prioridades ambientales nacionales", señaló.

El secretario añadió que la dependencia tendrá un papel de articulación para vincular las prioridades ambientales con las fuentes de financiamiento disponibles y promover mecanismos que faciliten la participación de distintos sectores.

"Nuestro papel es crear las condiciones para movilizar recursos, vincular las prioridades ambientales con las fuentes de financiamiento disponibles y promover mecanismos que faciliten la participación de distintos sectores. También nos corresponde procurar que los proyectos tengan estructuras financieras sólidas e indicadores de resultados", indicó.

Asociación público-privada

El funcionario explicó que el Fondo de Capital Ambiental surge por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum con el objetivo de crear un vehículo que permitiera traducir la colaboración entre el sector público, el privado, la academia y organismos internacionales en proyectos concretos.

Asimismo, reconoció que uno de los principales desafíos será canalizar capital privado e institucional hacia proyectos ambientales con impacto medible.

"Sabemos que uno de los principales retos es alinear incentivos para movilizar capital privado institucional hacia proyectos con impacto ambiental y el fondo cuenta precisamente con las capacidades para contribuir a atender estas prioridades", sostuvo.

El fondo será administrado por CAF, que aportará su experiencia en gestión fiduciaria, administración financiera, seguimiento de proyectos y rendición de cuentas. Además, contará con una estructura de gobernanza para evaluar y aprobar las iniciativas, así como mecanismos de trazabilidad, auditoría, seguimiento técnico y financiero, medición de resultados y transparencia.

Durante el evento, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena, aseguró que el nuevo instrumento representa un paso para integrar las agendas económica y ambiental, al facilitar que la conservación de la naturaleza se convierta también en un motor de desarrollo.

Por su parte, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que el fondo demuestra que la colaboración entre gobiernos, banca multilateral y sector privado puede convertirse en un mecanismo para movilizar mayores recursos hacia la conservación del capital natural y acelerar la acción climática.

El Fondo de Capital Ambiental se incorpora a la estrategia de financiamiento sostenible del gobierno federal y complementa instrumentos como la Taxonomía Sostenible de México, la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible y los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de ampliar la participación del sector privado en proyectos ambientales de largo plazo.