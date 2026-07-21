Interlaken Maquinaria inaugura su nuevo showroom y fortalece la presencia de la marca de montacargas HELI en México

Ciudad de México.– Interlaken Maquinaria celebró la inauguración oficial de su nuevo showroom, un espacio diseñado para ofrecer a clientes y socios comerciales una experiencia integral con la amplia gama de soluciones de manejo de materiales de HELI, una de las marcas líderes y de mayor crecimiento en la industria de montacargas a nivel mundial.

El evento reunió a directivos de la fábrica HELI, clientes, aliados estratégicos e invitados especiales, quienes fueron testigos de un momento que reafirma la sólida relación comercial entre HELI e Interlaken Maquinaria, empresa que se ha consolidado como el distribuidor oficial de HELI para todo México.

Interlaken Maquinaria-Heli

La ceremonia fue encabezada por Juan Carlos Cámara Creixell, Director General de Interlaken Maquinaria, y Ricardo Cámara Creixell, Director Comercial, quienes dieron la bienvenida a los asistentes y compartieron la visión de crecimiento de la empresa.

Durante su mensaje, Juan Carlos Cámara Creixell destacó la estrecha relación que Interlaken Maquinaria ha construido con HELI a lo largo de los años, basada en la confianza, el compromiso y una visión compartida de largo plazo.

"La relación entre HELI e Interlaken Maquinaria representa mucho más que una alianza comercial; es un compromiso conjunto por ofrecer al mercado mexicano tecnología de vanguardia, un servicio excepcional y soluciones que impulsen la productividad de nuestros clientes. Este showroom simboliza nuestra apuesta por el futuro y nuestra convicción de seguir creciendo junto con HELI en México."

Asimismo, señaló que uno de los principales diferenciadores de Interlaken Maquinaria es su cobertura nacional, respaldada por una sólida estructura de servicio y refacciones que permite brindar atención oportuna y especializada a clientes en todo el país.

"Nuestro compromiso no termina con la entrega de un equipo. Hemos desarrollado una infraestructura nacional que garantiza soporte técnico, disponibilidad de refacciones y atención especializada para acompañar a nuestros clientes durante toda la vida útil de sus equipos", expresó.

Interlaken Maquinaria-Heli

Como parte de la ceremonia inaugural se llevó a cabo el develamiento de la placa oficial, en la que representantes de la fábrica HELI acreditaron formalmente a Interlaken Maquinaria como Distribuidor Oficial HELI para todo México, refrendando la confianza depositada en la empresa para continuar impulsando el crecimiento de la marca en el país.

Durante el evento también fueron develados los reconocimientos que Interlaken Maquinaria ha obtenido de manera consecutiva como Mejor Distribuidor HELI en México, distinciones que reflejan su liderazgo comercial, calidad en el servicio y compromiso con la satisfacción de sus clientes.

La ceremonia incluyó también el develamiento de dos placas de gran relevancia institucional. La primera fue otorgada por la Cámara de Comercio de China en México, en reconocimiento a Interlaken Maquinaria como Socio Estratégico, destacando su contribución al fortalecimiento de las relaciones comerciales entre empresas mexicanas y chinas. La segunda fue conferida por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria, organismo que reconoció la trayectoria, solidez y liderazgo de Interlaken Maquinaria dentro del mercado industrial nacional.

Estos reconocimientos consolidan a Interlaken Maquinaria como una de las empresas más importantes del sector de manejo de materiales en México y reflejan la confianza que tanto HELI como diversas instituciones nacionales e internacionales han depositado en su capacidad para representar la marca con los más altos estándares de calidad, servicio e innovación.

La inauguración permitió a los asistentes conocer el nuevo showroom, un espacio moderno, elegante y funcional donde la marca HELI cobra vida a través de una exhibición de equipos que permite a los visitantes interactuar directamente con la tecnología y descubrir las soluciones más innovadoras para la industria.

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Además de su reconocida línea de montacargas de combustión interna y montacargas eléctricos equipados con baterías de litio, HELI continúa impulsando tecnologías de nueva generación que están transformando la logística y el manejo de materiales. Entre ellas destacan los montacargas autónomos (AGV), equipos impulsados por hidrógeno, plataformas elevadoras de personal, tractores de arrastre y cargadores frontales, soluciones diseñadas para responder a las necesidades actuales y futuras de la industria.

Con esta inauguración, Interlaken Maquinaria reafirma su compromiso de seguir acercando al mercado mexicano la innovación, tecnología y confiabilidad que distinguen a HELI, fortaleciendo una red nacional que ofrece soluciones integrales antes, durante y después de la venta.

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