Arranca tercera ronda de negociaciones bilaterales México-Estados Unidos sobre el T-MEC

Funcionarios de México y Estados Unidos iniciaron este martes la tercera ronda de negociaciones sobre la revisión del tratado de libre comercio entre ambas naciones y Canadá (T-MEC).

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio la bienvenida esta mañana, en las instalaciones de la dependencia, a una delegación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que visita México.

Los equipos negociadores mexicano y estadounidense se reúnen desde hoy y hasta el jueves 23, en la Ciudad de México, como parte de la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión conjunta del T-MEC. Este martes, las conversaciones se llevan a cabo a nivel de equipos técnicos.

“Ebrard dio la bienvenida a ambos equipos y expresó su confianza en que las conversaciones serán fructíferas”, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado de prensa.

Ebrard ha expresado que para México la prioridad es mantener la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo, la cual le ha permitido a consolidarse como el mayor exportador a los Estados Unidos.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva. Si todas las partes pactan continuarlo, permanecerá vigente por otros 16 años. Si una parte no confirma su deseo de extender el plazo del acuerdo por otro período de 16 años, las partes llevarán a cabo una revisión conjunta del acuerdo cada año durante la década pendiente.

El jueves pasado, Jamieson Greer, titular de la USTR, declaró que Estados Unidos buscará mecanismos para reducir su déficit comercial con México.

Greer comentó que las negociaciones con México para renovar el T-MEC “van bien” y han sido “bastante pragmáticas”.

“Tengo el mandato del presidente de encontrar la manera, en cualquier acuerdo que hagamos con México, de incluir aranceles, cuotas o lo que sea para intentar controlar eso”, dijo.

En el periodo de los últimos 12 meses, comprendido entre junio de 2025 y mayo 2026, las exportaciones de México hacia los Estados Unidos alcanzaron 558,000 millones de dólares (un incremento del 8% con respecto al mismo periodo anterior), mientras que las importaciones de México desde ese país sumaron 358,900 millones de dólares (un alza de 7 por ciento).

“Las cosas van bien con los mexicanos. Son bastante pragmáticos”, declaró Greer. Sin embargo, añadió: “Sé que los expertos en seguridad nacional no le dan tanta importancia como yo. Pero nuestro déficit comercial con México es un verdadero desafío, es un verdadero problema”.

Greer reconoció que Estados Unidos prefiere importar bienes desde México antes que desde algunas economías asiáticas, aunque insistió en la necesidad de controlar el déficit comercial.

Las aduanas estadounidenses aplican actualmente tarifas de 35% a Canadá y 25% a México a los productos que no cumplen con el T-MEC por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración; de 25% a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones.