Mundial 2026 podría aumentar hasta 20% accidentes viales, ¿estás preparado con un seguro de auto?

La Copa Mundial de Futbol 2026 puede aumentar hasta en 20% los accidentes viales en México, ante la mayor movilidad de personas y autos que suele registrarse en este tipo de eventos. ¿Cuentas con un seguro de auto por daños a terceros para afrontar cualquier eventualidad?

"Al igual que en las lluvias, el número de incidentes viales (por la celebración del Mundial 2026) puede llegar a incrementar entre 10% y 15% y en algunas cabeceras municipales, hasta 20%; (eventos como la Copa FIFA) son factores externos que vienen a poner una situación de mayor riesgo", señala Carlos Jiménez, director de Daños y Automóviles de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Tener más exposición no necesariamente implica que haya más accidentes, “pero infortunadamente pasa”, porque existe un gran furor, muchas distracciones al momento de manejar y mayor movilidad.

Por ello es importante la prevención. Contar con un seguro de daños a terceros, también conocido como de responsabilidad civil o básico, (“que de básico no tiene nada”), es clave. “Es crucial que hagamos un llamado a la conciencia de la atención al volante, los no distractores, no celulares, no conducir bajo el influjo de alcohol u otro tipo de sustancias, de tener paciencia, porque es probable que haya más carros en circulación y más personas cruzando la calle”, comenta el especialista.

Una lesión grave puede representar un costo de entre 350,000 y 450,000 pesos, una cifra que puede ser mayor al valor de un auto que la generó, y cuando ésta es catastrófica y necesita intervenciones quirúrgicas delicadas, la estadística da cuenta que pueden representar gastos de 1 o 2 millones de pesos.

“Con seguro o sin seguro hay que hacer frente a la situación, qué mejor que tener uno para no dañar nuestro patrimonio ante un lamentable hecho”, comenta el representante de la AMIS.

De acuerdo con Carlos Tohme, presidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), apenas 27% de los vehículos que circulan por las calles del país cuenta con una póliza de auto, lo cual genera un gran riesgo para el resto del padrón vehicular y la población.

Tipos de seguro de auto

Rosario Oliván, enlace del Comité de Autos de la AMIS, señala que existen tres niveles de aseguramiento: básico, cobertura limitada (no incluye el pago de las afectaciones a tu vehículo) y amplio, que cubre los daños propios y de terceros. Todos en función de las cláusulas que indique el contrato.

La póliza básica ofrece respaldo ante daños que eventualmente ocasionas a terceros en sus bienes o persona. Es el mínimo obligatorio que por ley se pide para circular en zonas federales y en algunos estados donde ya es obligatorio. De acuerdo con un ejercicio que realizó este diario en el simulador de Condusef, donde se cotizaron diferentes marcas y modelos, el costo de un seguro de daños a terceros puede rondar entre 3,000 y 7,000 pesos.

Si bien este tipo de seguro puede no ser suficiente para accidentes viales catastróficos, con éste la aseguradora hace frente a los gastos que reclamen terceros afectados y evita que la persona pierda todo su patrimonio.

De acuerdo con Oliván, la cobertura mínima por ley de responsabilidad civil es de medio millón de pesos, pero algunas empresas ofrecen coberturas de hasta 20 millones de pesos.

¿Hay multas por no tener seguro de auto?

Jiménez comenta que en las tres sedes mundialistas: CDMX, Jalisco y Nuevo León, el seguro básico es obligatorio por ley.

De acuerdo con el especialista, el reglamento busca una fiscalización proactiva más que intrusiva por no tener una póliza de auto de daños a terceros. En la capital del país, por ejemplo, no puedes sacar tu auto del corralón hasta que demuestres que tienes la póliza contratada. En Jalisco, en una colisión donde hubo heridos, tienes como beneficio que tu vehículo no sea llevado al corralón.

La decisión de estar o no asegurado no debe estar en función de una sanción, sino de una acción de prevención. “No hagamos que una fiesta se convierta en un evento que marque nuestras vidas: protejámonos, primero prevenir y reducir riesgos y, si no lo puede evitar, estar protegido con un seguro de daños a terceros”, comenta Jiménez.

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