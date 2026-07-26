Trabajo digno, competitividad y certidumbre, la ruta para superar la presión arancelaria

Frente a la presión estadounidense sobre trabajo forzoso y aranceles, representantes patronales y líderes de los trabajadores convergen en la necesidad de consolidar un marco de certidumbre regulatoria y pisos salariales dignos en América del Norte.

Desde la perspectiva de la representación empresarial, encabezada en el análisis por José María Galindo Fuguemann, socio de D&M Abogados, las recientes señales emitidas por las autoridades comerciales y legislativas de Estados Unidos anticipan un endurecimiento en la fiscalización del cumplimiento laboral dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El sector corporativo percibe este escenario como una coyuntura estratégica para exigir procedimientos claros y certidumbre jurídica en la aplicación de los mecanismos de revisión, al tiempo que destaca los avances sustantivos del marco legal mexicano en materia de prevención del trabajo infantil, regulación de jornadas extraordinarias y erradicación de la discriminación.

Por su parte, Alejandro Martínez, líder del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), plantea que las medidas arancelarias enfocadas en prohibir productos manufacturados con trabajo forzoso no constituyen un ataque soberano, sino un incentivo para elevar los estándares laborales regionales.

El sector sindical propone liderar la agenda mediante la adopción de un piso salarial de referencia continental que tome como base los estándares salariales mínimos estadounidenses, eliminando la competencia desleal basada en salarios de miseria y asegurando que la erradicación del trabajo precario en la minería, el campo y la construcción sirva como escudo definitivo contra cualquier sanción comercial.

Las declaraciones procedentes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos y del Congreso de ese país señalan una clara intención de intensificar la vigilancia sobre las relaciones laborales en México.

“Esta tendencia apunta hacia una posible expansión del Mecanismo de Respuesta Rápida del tratado trilateral. Actualmente acotado a controversias en materia de libertad de asociación y negociación colectiva, el mecanismo podría ampliarse hacia la fiscalización de los cuatro pilares fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo: la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la erradicación de la discriminación en el empleo y la revisión de los niveles salariales”, afirmó Galindo Fuguemann.

Ante un eventual incremento de los procedimientos de revisión, el sector empleador subraya que México cuenta con un marco legal robusto para contrarrestar los señalamientos. No obstante, la exigencia central de los sectores productivos radica en asegurar que la aplicación de estas herramientas opere bajo reglas procesales claras que prevengan distorsiones operativas y otorguen plena certeza jurídica a las inversiones en el país.

En el ámbito salarial y de derechos de los trabajadores, la convergencia entre sectores resalta que el fortalecimiento de las percepciones mínimas constituye la vía para erradicar las acusaciones de dumping laboral. Las iniciativas que buscan vincular el salario mínimo federal mexicano a referentes de referencia regionales apuntan a neutralizar los incentivos para la precarización del empleo.

La dignificación de las remuneraciones en sectores agrícolas, extractivos y de la construcción no solo fortalece el mercado interno, sino que elimina los argumentos utilizados para la imposición de barreras comerciales multilaterales o unilaterales, destacó Martínez.

El cumplimiento estricto de las normas vigentes y el impulso a condiciones salariales equitativas transforman las exigencias externas en un motor para consolidar la competitividad y la equidad en el bloqueo económico norteamericano.