Expresidente Hernández vuelve a Honduras agradecido con Trump por indultarlo de narcotráfico

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien regresó a su país este domingo, agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, por haberlo indultado de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico al considerar que era víctima de una "cacería de brujas".

Hernández recibió el perdón previo a las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que su copartidario conservador Nasry Asfura ganó por escaso margen tras amenazas de Trump de cortar la ayuda a Honduras si no era elegido.

"El presidente más informado del mundo dijo: yo revisé, mi equipo y yo lo revisamos detalladamente y aquí se ha cometido una tremenda injusticia, es una cacería de brujas, es el uso de la justicia como arma política", señaló Hernández ante cientos de seguidores en una finca de Comayagua, a unos 60 km de Tegucigalpa.

Hernández, quien llegó en avión privado y goza de protección oficial como exmandatario (2014-2022), enfrentará ahora a la justicia hondureña acusado del desvío de dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su primera campaña presidencial.

"Lo menos que voy a hacer es agachar la cabeza, cuando la verdad me asiste", advirtió, al anunciar que buscará recuperar 131 bienes que le confiscaron cuando fue extraditado.

Desde una tarima con pantalla gigante, Hernández, abogado de 57 años, también dejó abierta la posibilidad de regresar a la política si ve que "nuevamente un radicalismo" puede llegar al poder, en referencia al anterior gobierno de izquierda.

Meterles droga "en sus narices"

JOH, como es conocido por sus iniciales, retornó luego de que un juez hondureño le suspendiera una orden de arresto por el supuesto desvío de recursos, un caso por el que deberá comparecer el 3 de agosto.

Su regreso también ocurre cuatro meses después de que la mayoría derechista en el Congreso destituyera al fiscal general, Johel Zelaya, cercano a la izquierda.

Es "una prueba para la independencia" judicial, dijo a AFP Ana María Méndez, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Añadió que "reabre el debate sobre la impunidad" tras los cuestionamientos al indulto de Trump, que por otra parte ordenó bombardear supuestas lanchas del narcotráfico con varias decenas de muertos en el Caribe y el Pacífico.

"Estamos muy contentos" de recibirlo, comentó a AFP Eva Amador, simpatizante de 56 años, quien portaba una pancarta con un mensaje de agradecimiento al magnate republicano.

Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años años de cárcel en junio de 2024, dos años después de su extradición.

Fue declarado culpable de ayudar a introducir a suelo estadounidense cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia en alianza con capos como el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, preso a perpetuidad en Estados Unidos.

La fiscalía acusó al expresidente de convertir a Honduras en un "narco-Estado" y una "superautopista" para traficar.

"Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta", habría dicho Hernández, según un testigo que colaboró con los fiscales.

La sentencia fue anulada en abril tras el indulto de Trump, que asegura que Hernández fue víctima de un "montaje" de su antecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden (2021-2025).

"Bofetada" a las víctimas

La carrera política de Hernández, quien terminó bailando en la tarima, ha estado marcada por acusaciones de corrupción.

Hace tres meses, Diario Red, medio digital fundado por el exvicepresidente español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que Hernández fue indultado en un plan de Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina para convertirlo en operador contra la izquierda en la región.

JOH tildó de falsas esas grabaciones, mientras Asfura, quien presuntamente le ofreció dinero, guardó silencio.

El exmandatario fue uno de los impulsores de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados para atraer inversión. En 2024 fueron declaradas inconstitucionales, pero algunas siguen operando.

Hernández amasó tanto poder que en 2017 logró un segundo mandato, pese a que la Constitución prohibía la reelección.

Una interpretación de la Corte Suprema le allanó el camino y, tras ganar los comicios bajo acusaciones de fraude, decretó un toque de queda por las protestas que dejaron una treintena de muertos.