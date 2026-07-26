Caso “Mayo” Zambada:  El recuento que lo llevó a cadena perpetua

Ismael "Mayo" Zambada, capo mexicano de ⁠la droga, pasará lo que resta de su vida en prisión, luego de que el lunes 20 de julio el juez federal de distrito Brian Cogan lo condenará a cadena perpetua en Estados Unidos.

La sentencia ocurrió durante la audiencia celebrada en el tribunal federal de Brooklyn y tras un acuerdo con la fiscalía alcanzado el año pasado, en el que el criminal admitió haber traficado con millones de kilos de cocaína durante décadas como líder del Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que fue en agosto de 2025, cuando Zambada, de 76 años, aceptó declararse culpable de cargos que incluían conspiración para cometer extorsión y participación en una organización criminal continuada, después de ⁠que el Departamento de ⁠Justicia anunció que ⁠no solicitaría la pena de muerte.

Los cargos conllevaban una ⁠pena obligatoria de cadena perpetua.

¿Qué confesó ‘El Mayo’ Zambada ante el juez Brian Cogan?

Reconoció que durante más de 50 años transportó más de 1.5 millones de kilogramos de cocaína, recaudando cientos de millones de dólares al año.

Sostuvo que el Cártel de Sinaloa sobornaba a políticos y policías mexicanos para proteger su droga, y afirmó que ordenó a hombres armados bajo su mando asesinar a rivales.

Zambada reconoció la muerte de lo que dijo eran muchas personas inocentes y pidió perdón a los que sufrieron o se vieron afectados por su accionar.

“Reconozco el enorme daño que las drogas ilegales le han causado a personas en Estados Unidos y México (...) Me disculpo por todo eso y asumo la responsabilidad de mis actos”.

¿Cuándo fue la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

La detención de ‘El Mayo’ Zambada ocurrió el 25 de julio de 2024, luego de que Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, lo engañó, traicionó y entregó en contra de su voluntad a las autoridades de EU.

¿Cómo comenzó la vida criminal de Ismael ‘El Mayo’ Zambada?

En palabras del capo, su historia delictiva comenzó a los 19 años, cuando sembró una planta de marihuana en 1969. Al cumplir 30 años, comenzó a operar en el Cártel de Sinaloa junto a Joaquín ‘Chapo’ Guzmán.

Discreto y escurridizo

Exjornalero agrícola que empezó de la nada, Zambada fue ascendiendo pacientemente en la jerarquía de los cárteles mexicanos con una discreción que le permitió durante décadas escapar a la justicia mexicana y a varios intentos de asesinato.

Nació en el estado de Sinaloa. Allí vivió durante su juventud el auge del cultivo de marihuana y opio, antes de que la región se convirtiera en una plataforma para el tráfico de la cocaína colombiana hacia Estados Unidos.

Inició su carrera criminal con 16 años trabajando para los cárteles de Juárez y Guadalajara. En medio del declive de otras bandas formó su propia organización junto a "El Chapo", también originario de Sinaloa.

Documentos judiciales estadounidenses lo describen como inteligente y extremadamente cruel.

Según los fiscales, Zambada participó en "asesinatos sistemáticos" de policías, militares y miembros del cártel.

Supuestamente ordenó el asesinato de su propio sobrino, que fue hallado muerto en un coche.

En 2010, concedió una breve entrevista a la revista Proceso, en la que dijo haber sentido que el ejército mexicano estuvo cerca de capturarlo en cuatro ocasiones, y que terminar encerrado le generaba "pánico".

En esa entrevista, Zambada pronosticó que con su detención o muerte nada cambiaría en el panorama del narcotráfico en México. Desde que en 2006 el gobierno declaró una guerra abierta al narco con participación militar, la violencia ha dejado unos 450,000 muertos y más de 130,000 desaparecidos.