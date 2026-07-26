Los 10 futbolistas más valiosos del mundo tras el Mundial 2026

Tras la actualización de los valores de mercado posterior al Mundial 2026, el ranking de los 10 futbolistas más valiosos del planeta sufrió movimientos importantes.

Cinco jugadores incrementaron su cotización: Erling Haaland y Lamine Yamal comparten ahora el primer lugar con 220 millones de euros, seguidos por Kylian Mbappé (200 millones), Michael Olise (170 millones) y Jude Bellingham (160 millones), todos con un aumento respecto a la revisión anterior.

El resto del Top 10 lo completan Pedri (150 millones), Vinicius Júnior, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y João Neves, cada uno con un valor de 140 millones de euros.

En el caso de Haaland, la gráfica de evolución muestra que su cotización alcanzó un nuevo máximo histórico de 220 millones de euros en la revisión del 21 de julio de 2026, tras un incremento de 20 millones respecto a los 200 millones que registraba a inicios de junio.