¿Por qué tiembla tanto en Mixcoac? UNAM revela las causas de los sismos en el poniente de la CDMX

Los sismos percibidos en la Ciudad de México, además de provenir del exterior, también son generados dentro de la urbe, es decir, aquí se localizan epicentros, explicó el investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, Luis Quintanar Robles.

La zona poniente, en particular Mixcoac, en los últimos años ha acumulado actividad sísmica; sin embargo, no es la única franja donde ocurren los de baja magnitud o microsismos, indicó.

Además se presentan en el oriente, hacia el Lago de Texcoco y de Milpa Alta, una región donde acontecen importantes fenómenos, inclusive algunos de mayor magnitud que los del poniente.

El también académico de la Facultad de Ciencias (FC) refirió: Más que microsismos, le llamamos sismos de baja magnitud y no hay una convención oficialmente establecida al respecto, una definición estándar, oficial, técnica, de estos que tienen magnitud menor a 3 y duran pocos segundos.

De acuerdo con Quintanar Robles, en la capital del país de manera permanente se han producido movimientos telúricos, y cuando digo siempre me refiero al tiempo de vida del ser humano.

En ese sentido, recordó, tampoco es la primera vez que se reportan en el poniente en los últimos años. Hay publicaciones que dan testimonio de acontecimientos en 1982 y 1984 en Mixcoac.

Entonces, abundó, es la zona más propensa a que ocurran por el estado de las fallas geológicas que están en un nivel cercano a su reactivación, producto de los esfuerzos que se generan a lo largo de la Sierra de las Cruces; y porque la urbe ha crecido demográficamente, es decir, hace 40 o 50 años no había la cantidad de población en lo que ahora es Lomas de Plateros, Mixcoac o Barranca del Muerto.

Hay diferencias

El profesor de Sismología y Vulcanología de la FC rememoró que la Ciudad está asentada en un terreno que no es completamente firme al situarse sobre los restos de lo que fueron los lagos en la llamada zona lacustre; sin embargo, los suelos del poniente están básicamente sobre las laderas de la Sierra de las Cruces (cadena montañosa de origen volcánico que marca el límite natural entre el Valle de México y el Valle de Toluca).

Quintanar Robles acotó que en el área del Lago los temblores se perciben de diferente manera, tanto los que tienen su epicentro en el Valle de México como los provenientes de la zona costera. Evidentemente se sienten con mayor intensidad en esa extensión debido a que las amplificaciones del suelo son mayores, en comparación con la zona dura.

Sin embargo, aclaró, los que tienen lugar al poniente se caracterizan por ser más superficiales. Registran profundidades de uno a dos kilómetros, a diferencia de los que suceden en el oriente: de 10 a 15 kilómetros. “Entonces, obviamente, mientras más superficial sea se va a sentir con mayor intensidad, aunque la magnitud del evento sea baja”.

(Con información de UNAM)