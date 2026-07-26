USDA anuncia la reapertura para las importaciones de ganado mexicano en 30 días: GCMA

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció la reapertura de las importaciones de ganado bovino proveniente de México. Las operaciones iniciarán dentro de 30 días por el puerto de Douglas, Arizona, y posteriormente por dos puertos ubicados en Nuevo México, de acuerdo con datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Durante el periodo de suspensión del comercio, México dejó de exportar 1,974 millones de cabezas de ganado. El análisis de GCMA indica que el país registró una disminución de 2,400 millones de dólares en divisas y un costo de oportunidad para los ganaderos de 592 millones de dólares. El valor por cabeza se modificó de 1,200 dólares en el esquema de exportación a 900 dólares en el mercado interno.

En Estados Unidos, la menor disponibilidad de ganado redujo la ocupación en corrales de engorda y el nivel de utilización en plantas empacadoras. El informe calcula una menor producción de 731,000 toneladas métricas de carne en canal, con un valor de 6,240 millones de dólares. En el mercado al consumidor de ese país, la carne molida alcanzó precios cercanos a 7 dólares por libra y el sirloin superó los 14 dólares por libra.

El reporte señala la existencia de posturas de ganaderos en Estados Unidos opuestas a la medida debido a las cotizaciones registradas durante la interrupción.

El T-MEC contempla la regionalización como el mecanismo para administrar riesgos sanitarios sin detener el flujo comercial. La reapertura implica acciones de vigilancia, trazabilidad, inspección y cumplimiento de los protocolos bilaterales establecidos.