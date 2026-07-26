Destacan cooperación México-EU para reapertura gradual de frontera al ganado mexicano

Tras el anuncio sobre la reapertura gradual de los puertos fronterizos del sur de los Estados Unidos para la exportación de ganado mexicano luego de los avances logrados en el combate al gusano barrenador, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y reconoció la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses.

“Es de notar la estrecha colaboración entre las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, que ha permitido implementar un Plan de Acción conjunto basado en criterios científicos, técnicos y de gestión del riesgo, fortaleciendo la confianza mutua y favoreciendo la reapertura gradual de los cruces fronterizos”, expuso el organismo en un comunicado.

La implementación de protocolos de vigilancia, control y manejo de riesgos permitió avanzar en la recuperación del comercio del ganado mexicano.

El CNA recordó que con la habilitación de una planta reproductora de moscas estériles, que permitirá incrementar la producción y liberación de estos insectos, ha sido esencial para acelerar el combate del gusano barrenador.

Consideró que la reapertura representa un avance para recuperar certidumbre en la actividad ganadera y fortalecer la competitividad de México en los mercados internacionales.

Además, dijo que la reapertura permitirá avanzar en la normalización del comercio de ganado entre México y Estados Unidos, después de las restricciones sanitarias que comenzaron en noviembre de 2024 y que posteriormente terminaron en un cierre indefinido a partir de mayo de 2025. Esta medida afectó las operaciones de los productores mexicanos.

“Destacamos el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyas gestiones y compromiso con el sector agroalimentario han sido determinantes para fortalecer el diálogo bilateral y generar las condiciones que hoy permiten avanzar en la normalización del comercio pecuario entre ambos países”, expuso en el comunicado.

El CNA enfatizó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) fue determinante para implementar las medidas de vigilancia, control y combate del gusano barrenador del ganado.

“Sin ese trabajo técnico y permanente, hoy no sería posible avanzar en esta reapertura”, subrayó. Lo anterior “a pesar de los recursos limitados con los que ha enfrentado este desafío”.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la reapertura gradual de frontera a la exhortación del ganado y dijo que se espera en agosto se reabra la frontera de Sonora y Estados Unidos.

“La idea es que hacia la tercera semana de agosto pueda abrirse en Sonora y de ahí, desde Chihuahua y después la apertura total”, explicó la mandataria.

Por su parte, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas

(CNOG) confirmó que la reapertura del puerto de Agua Prieta–Douglas, Arizona será el próximo 24 de agosto.

La medida, añadió, representa un avance trascendental para la ganadería mexicana y brinda una nueva perspectiva a miles de productores que durante más de un año han enfrentado las consecuencias económicas del cierre fronterizo.

“Este resultado demuestra que el diálogo, la cooperación y el trabajo técnico entre México y Estados Unidos pueden generar soluciones concretas en beneficio de más de 700,000 productores ganaderos”, afirmó en un comunicado el presidente de la CNOG, Homero García de la Llata.

Añadió que la medida es “un primer paso fundamental para recuperar la normalidad del comercio ganadero y devolver certidumbre a las familias productoras de México”.

Igualmente, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el trabajo que permitió iniciar la reapertura gradual de la frontera para la exportación de ganado.

Asimismo, extendió el reconocimiento a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López; al doctor Julio Berdegué, asesor y coordinador de temas internacionales del campo del Gobierno de México; así como al director en jefe del SENASICA, Francisco Javier Calderón.

También reconoció la disposición de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke L. Rollins, y el trabajo coordinado del USDA y APHIS con las autoridades mexicanas para avanzar hacia una reapertura.