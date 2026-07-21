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Beneficio neto de Grupo México se disparó casi 79% en el segundo trimestre de 2026
Los ingresos del grupo, uno de los principales productores de cobre, aumentaron un 35% a 5,710 millones de dólares en el trimestre, según un comunicado.
El conglomerado minero y de transporte Grupo México comunicó el martes que su beneficio neto del segundo trimestre se disparó casi un 79% en comparación con el mismo periodo del año anterior a 2,200 millones de dólares.
Los ingresos del grupo, uno de los principales productores de cobre, aumentaron un 35% a 5,710 millones de dólares en el trimestre, según un comunicado.