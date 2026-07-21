Beneficio neto de Grupo México se disparó casi 79% en el segundo trimestre de 2026

El conglomerado minero y ⁠de transporte Grupo ⁠México comunicó el martes que su beneficio neto del segundo trimestre se disparó casi un 79% en comparación con el mismo periodo del año anterior a 2,200 millones de dólares.

Los ingresos del grupo, uno ⁠de los ⁠principales ⁠productores de cobre, aumentaron ⁠un 35% a 5,710 millones de dólares en el trimestre, según un comunicado.